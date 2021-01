Dovada ca bogatii planetei sar randul la vaccinare! Care e pretul daca vrei sa intri in fata si in ce paradis trebuie sa ajungi

Dezvaluiri incredibile au fost facute de un jurnalist italian cu privire la ofertele imorale de care beneficiaza oamenii cu bani.

Aflandu-ne inca in faza a doua de vaccinare, exista multe persoane care n-au dreptul sa se vaccineze anti-Covid, insa reusesc sa-si cumpere aceasta facilitate de a se imuniza mai rapid. Italianul Roberto D'Agostino (72 de ani), fondatorul revistei online Dagospia a aruncat "bomba", venind cu dovezi care arata cat de lipsiti de scrupule pot fi unii oameni.

Mai exact, ar fi vorba despre membrii unui club exclusivist din Marea Britanie, Knightsbridge Circle, care au posibilitatea sa sara randul la vaccin cu ocazia unor excursii de lux in locatii precum Dubai sau Abu Dhabi. Astfel, pe langa conditiile de 5 stele de care se bucura in aceste adevarate paradisuri, acestia ar primi ca "bonus" si serul anti-coronavirus, in doua doze, pe parcursul a minim trei saptamani. Evident, totul contra cost, "pachetul" fiind estimat de ziaristul precizat mai sus la aproximativ 50.000 de euro de persoana.