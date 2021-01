Descoperire uimitoare in lupta cu virusul! Speranta oamenilor sta in ANIMALE. Cum arata MAMIFERELE care pot salva planeta

Un studiu preliminar facut de Institul National de Sanatate din SUA scoate la lumina o noua "arma" de lupta impotriva coronavirusului.

O lama pe nume Cormac a fost identificata de specialisti ca fiind purtatoarea de anticorpi care pe viitor vor putea ajuta oamenii de stiinta in eforturile de prevenire si tratare a infectiei cu Covid-19.

Este vorba despre asa numitii "nanocorpi" detectati in organismul acestei specii de lame capabili sa anihileze proteina Spike din cadrul coronavirusului, cea care a facut aceasta boala atat de periculoasa si de contagioasa.

Pentru a ajunge la acesti nanocorpi care se pot dovedi salvatori, cercetatorii au administrat animalului 5 imunizari impotriva coronavirusului in decurs de o luna. In plus, se subliniaza faptul ca nanocorpii ar putea fi utilizati la oameni intr-o forma inhalata, ceea ce inseamna o administrare mai usoara.

Nu e insa prima data cand nanocorpii produsi de animale precum camilele, lamele si alpaca au fost studiati pentru a genera tratamente eficiente contra virusilor sau bacteriilor care afecteaza sanatatea umana.