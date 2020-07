DE NECREZUT! Dovada cu care Johnny Depp s-a prezentat in INSTANTA! De ce o acuza pe fosta sa sotie: FOTOGRAFIA adusa de actor

Continua razboiul in instanta intre Johnny Depp si Amber Heard, fosta sa sotie.

Dupa ce in urma cu o saptamana Amber Heard aducea la proces mai multe poze care prezentau stilul de viata nociv pe care il ducea actorul, cu droguri si alcool, acum a venit timpul razbunarii pentru Johnny Depp.

Actorul s-a prezentat la Inalta Curte din Londra cu o fotografie in care sunt prezente fecale in patul lui. Johnny Depp o acuza pe Amber Heard ca s-a 'usurat' in patul lor, iar actorul spune ca acesta a fost incidentul care i-a pus capac si l-a convins sa se desparta de ea.

Amber Heard a lansat o declaratie prin care a negat ca este responsabila de ce a gasit Depp in pat. Incidentul s-ar fi petrecut in urma cu 4 ani, la aniversarea de 30 de ani lui Amber.

Sursa foto: Daily Star