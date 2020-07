Imagini SOCANTE! O zi din viata lui Johnny Depp, in cele mai GROAZNICE IMAGINI: mic dejun cu COCAINA, WHISKEY si TIGARI | FOTO cu actorul, LAT pe jos

Imaginile au fost facute publice in procesul pe care Johnny Depp il are cu fosta partenera de viata, Amber Heard.

Amber Heard il acuza pe Johnny Depp de violenta domestica, intr-o perioada in care viata actorului era desprinsa din filmele horror.

The Sun a facut publice imaginile folosite ca dovada in proces, in care este prezentat micul dejun cu care isi incepea ziua actorul: cocaina, whiskey si tigari.

De asemenea, intr-o poza este observat si Johnny Depp cazut pe jos in propria casa, imbracat cu hainele pe el.

Amber Heard sustine ca actorul a lovit-o si a bruscat-o in perioada 2015 - 2016.

Intrebat de The Sun despre poza in care este surprins intins pe jos in casa, Johnny Depp a raspuns:

"Par sa dorm. A trecut, nu stiu. Este greu de spus, dar exista ceva care arata ca o perna, pe care se sprijina capul meu. Se pare ca este pe o perna", a spus actorul.

Sursa foto: The Sun