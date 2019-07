Cum arata arbitra care a renuntat la fotbal pentru ca e prea frumoasa: "Nu eram luata in serios" FOTO

Brazilianca Fernanda Colombo a devenit cunoscuta in toata lumea in urma unei farse.

Fernanda Colombo a fost arbitru asistent la nivel inalt in Brazilia, pana anul trecut, cand s-a retras. Fernanda a devenit prezentatoare TV, dar mai arbitreaza in partide demonstrative. Asa a facut recent, cand a atras atentia cu o farsa pregatita jucatorilor. Fernanda a fluierat in urma unei faze si s-a prefacut ca scoate cartonasul din buzunar, insa in schimb a scos un servetel si s-a sters dramatic pe frunte. Faza s-a viralizat instant in toata lumea, iar Fernanda a primit mii de mesaje. Nu erau toate dragute.

"A fost o gluma, nu m-am gandit ca o sa devina virala, am vrut doar sa glumesc pe teren, dar a ajuns in toata lumea prin intermediul internetului. Ma bucur ca gluma mea a fost gustata. Asta demonstreaza ca fotbalul este si divertisment, nu doar bani", a spus Fernanda.

I can watch this all day all night. Friendship ended with @ImranKhanPTI so, #FernandaColombo for the PM now pic.twitter.com/Pt9mDucP6Q — ???? (@hamzaashergill) July 1, 2019



Faptul ca o femeie este frumoasa este un dezavantaj pentru ea in lumea fotbalului, mai spune sexy arbitra. "Oamenii nu vad daca esti competent sau nu, te privesc doar ca pe o femeie frumoasa. Nu e cea mai buna postura pentru un profesionist. Am vrut sa fiu cunoscuta pentru munca mea, nu pentru cum arat.

M-am retras pentru ca arbitrajul nu este profesionist in Brazilia. Nu am spijinul nimanui si nu imi garanta nimeni nimic, asa ca mi-am schimbat prioritatile. M-am dedicat profesiei si familiei pentru ca cele doua erau incompatibile cu arbitrajul", a mai spus Fernanda.



I s-a propus sa devina escorta!





"In urma cu cateva zile am primit un mesaj. M-am simtit foarte prost pentru ca era o propunere nefericita pentru o femeie. Mi s-a propus sa fiu escorta. E ceva foarte urat sa-i propui unei femei asa ceva. Am fost foarte trisa, eu nu fac asa ceva. Femeile nu pot fi judecate in felul acesta", a spus Fernanda pentru Marca.

