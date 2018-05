Cu ce se ocupa nepotul celui mai temut mafiot din istorie, celebrul John Gotti! Ar fi fost mandru de el

John Gotti III avea 9 ani cand bunicul sau a murit in inchisoare!

John Gotti este numele celui mai temut mafiot din istorie. Acesta a condus cea mai puternica familie mafiota din SUA, Gambino, din 1985, cand l-a ucis pe fostul sef al familiei, pana in 1992 cand a intrat la inchisoare pe viata.

Acesta a continuat sa conduca familia din inchisoare insa treptat a fost nevoit sa renunte la putere. In locul sau a fost instalat la un momentdat chiar fiul sau, John Gotti II, cel care a codus familia in anii 90 si 2000. Acesta a avut si el probleme cu legea, stand de mai multe ori la inchisoare.

Din fericire insa, linia de succesiune in lumea brutala a mafiei s-a oprit la el. Fiul sau, John Gotti III, nu a dorit sa faca parte din acea lume si a ales sa devina sportiv. Desi nu se dezice de numele familiei, de care spune ca e mandru, Gotti al treilea este luptator profesionist de MMA.

Acesta a inregistrat a doua victorie la profesionisti, dupa un KO in doar 30 de secunde! La doar 24 de ani, Gotti III are un palmares de 5-1 la amatori si 2-0 la profesionisti, avand sperante sa ajunga in elita luptatorilor in urmatorii ani. Un lucru e cert, numele si istoria familiei sale il vor ajuta cu siguranta sa ajunga in cele mai tari promotii.

Tanarul luptator avea doar 9 ani cand bunicul sau a murit, in 2002, in inchisoare, dupa o lunga lupta cu cancerul la gat. Acesta nu a apucat sa isi faca celebrul bunic, fostul mafiot fiind inchis in 1992 pentru tot restul vietii, John Gotti III nascandu-se la un an dupa acel moment.

Iata mai jos meciul castigat de Gotti III: