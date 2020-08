Clipul care a ingrozit planeta! Doctorul a scos un sarpe de 1.2 metri din gura unei femei! Atentie, imagini cu puternic impact emotional 

O echipa de chirurgi din Rusia a ramas socata dupa o interventie de urgenta asupra unei femei.

Intamplarea s-a petrecut in Dagestan, Rusia, acolo unde o echipa de chirurgi au scos un sarpe de 1.2 metri din gura unei femei.

Animalul a profitat de faptul ca femeia dormea in curte, conform presei locale si s-a strecurat in gura femeii. Aceasta a inceput sa acuze stari de rau, moment in care a fost dusa la spital si pusa sub anestezie generala astfel incat doctorii sa poata sa ii faca o endoscopie sa vada care era problema.

Socul a fost cu atat mai mare cu cat au descoperit sarpele in interiorul femeii. Pe filmare se vede cum o femeie incearca sa scoata ceea ce bloca caile aeriene ale femeii, iar socul i se vede pe fata cand descopera reptila.