Ce s-a intamplat cu barbatul care a renuntat la mancare si a consumat doar bere ca sa slabeasca

Un american a ales o cura neobisnuita pentru a slabi.

Instaleaza aplicatia SPORT.RO pentru Android si iOS. Ai stirile momentului si livescore din toate campionatele! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Del Hall din Ohio si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca va renunta la orice fel de mancare si va consuma doar bere timp de o luna ca sa slabeasca. Multi l-au considerat nebun, mai ales ca berea nu este exact cea mai indicata in privinta luptei cu kilogramele in plus. El a facut-o oricum, iar dupa prima saptamana a slabit peste 6 kilograme!

Nu incercati asa ceva acasa! Insa Del va continua pentru inca o luna cu experimentul sau, inspirat de la calugarii bavarezi din secolul 18.

"Am slabit 6.8 kg intr-o saptamana deja, e nebunie. Nu este vorba despre slabit, este despre calatoria mea si despre stoparea dependentei fata de mancare, sa ma provoc sa fac ce faceau acei calugari acum sute de ani.

E minunat ca am slabit deja, beau intre 2 si 5 beri pe zi. Nu beau de dimineata, nu sunt om de mic dejun de fel. Ma trezesc, beau apa, apoi cafea neagra, fara zahar sau indulcitori, fara lapte, nimic, doar cafea.

In mod norma, beau prima bere la pranz, iar apoi poate mai beau inca una. Majoritatea berilor le beau acasa. Cand ajung seara acasa poate mai beau 2 sau 3 beri si cam asta e toata ziua mea", a povestit barbatul.

"Ma simt incredibil, parca un val de ceata s-a ridicat de pe mintea mea. Zilele doi si trei au fost destuyl de grele. Am vrut sa merg la tAco Bell dupa cateva beri deoarece asta as fi facut de obicei.", mai spune barbatul, veteran de armata in SUA.

"Primele zile au fost dificile, apoi dupa 7 zile deja nu mai stiam ce e foamea. Sper ca am trecut pragul, asta ar fi minunat", a incheiat el.

46 de zile tine postul de bere inspirat de la calugarii bavarezi pe care Del Hall vrea sa il tina.