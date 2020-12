Banii le-au luat mintile! Divortul MILENIULUI nu se mai termina. Acuzatii incredibile intre MAMA si FIU

Un celebru oligarh rus a divortat de sotia sa in 2016, insa disputele juridice au fost reluate in Marea Britanie pe marginea banilor.

In urma cu 4 ani, un tribunal din Regat a decis ca Farkhad Akhmedov (64 de ani) sa-i plateasca fostei sale sotii, Tatiana (48 de ani), peste 500 de milioane de euro, adica aproximativ 40 la suta din totalul bunurilor comune. Un apropiat al lui Vladimir Putin si cu o influenta puternica in afacerile cu petrol si gaz, Akhmedov a faut insa tot posibilul sa intarzie si sa puna piedici in indeplinirea sentintei.

Astfel, disputele din tribunale s-au reluat in aceasta perioada, Tatiana venind cu acuzatii dure inclusiv asupra fiului pe care il are cu Farhad, Temur. Conform Tatianei, tanarul de 27 de ani ar fi complotat cu tatal sau pentru a ascunde o parte din averea cuplului, in speta fiind si un luxos iaht personal, Luna, detinut de magnatul rus.

Tarat in justitie de catre mama sa, Temur a reactionat si el violent, acuzand-o pe Tatiana de doua legaturi extraconjugale din perioada in care era inca maritata cu Farkhad Akhmedov. De altfel, acesta din urma se bazeaza la randul lui pe o decizie a unui tribunal din Rusia, care a dizolvat mariajul in anul 2000, ca urmare a infidelitatilor femeii. Batalia juridica oficiala se duce insa in Regatul Unit, presa britanica vorbind despre divortul cu cea mai mare miza financiara din istorie.

