Au facut greseala vietii lor, fara sa realizeze! Cuplul care a distrus o opera de arta de peste jumatate de milion de dolari! Ce au putut sa faca

Un cuplu din Coreea de Sud se afla in centrul unui mare scandal dupa un act de vandalism.

Cei doi sunt acuzati ca au distrus o opera de arta a artistului american JonOne, estimata la 657 000 de dolari. Piesa care nu avea un nume este un graffiti si era expusa la galeria Lotte World Mall din Seoul.

Artistul a pictat-o in 2016, in fata unui public numeros, chiar in capitala Coreei de Sud. De fiecare data cand este mutata, opera de arta este mutata alaturi de cutii de vopsea si pensule, fiind considerate parte din ea.

Cu toate astea, un cuplu a fost surprins de camere, conform ABC, in timp ce au luat vopsea din cutie si au inceput sa dea cu ea pe opera de arta. Dupa ce au verificat filmarile de pe casete, autoritatile i-au arestat pe cei doi.

Ulterior, au fost eliberati, anunta seful expozitiei, care nu va depune plangeri impotriva lor dupa ce au analizat declaratiile si au constatat ca a fost o greseala sincera.

"Au crezut ca pot face asta, sa participe la arta si au facut o eroare. Discutam cu artistul in aceste momente, daca trebuie sa o refacem", a spus Kang Wook, seful expozitiei.