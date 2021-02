Au dat "zoom" in galaxie si au dat peste "Zeul haosului". Asa arata unul dintre cei mai periculosi asteroizi. Cat de mare e roca gigantica

Asteroidul 99942 Apophis a fost fotografiat pentru prima data in ultimii opt ani.

Cunoscut in domeniu cu supranumele "Zeul haosului" si considerat de NASA unul dintre asteroizii potential periculosi pentru planeta noastra, Apophis a fost surprins cu ajutorul unui telescop performant din Italia. Dupa cum se poate vedea mai jos, in imagine apare ca un simplu punct alb printre numeroase altele, insa asteroidul e mult mai mare in realitate, dimensiunile rocii fiind de 450*170 de metri.

Specialistii au precizat ca in acest an, peste putin timp, la 6 martie, "Zeul haosului" ar urma sa se apropie la "doar" 15 milioane de kilometri de Pamant, insa probabilitatea unei coliziuni in viitorul apropiat se apropie de zero. Asteroidul a fost descoperit pentru prima data in 2004, cand s-a avansat anul 2029 pentru un posibil impact cu Terra, o estimare care a fost apoi reevaluata.

