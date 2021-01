A dat FOC desertului ca s-o ceara de SOTIE! Gestul ROMANTIC care face inconjurul lumii. Cine e vedeta care a INGENUNCHEAT in nisip

Una dintre cele mai inedite propuneri in casatorie a avut loc in desertul marocan din apropierea orasului Marrakech.

Scenaristul a fost fotbalistul italian Marco Verratti (jucator la echipa franceza PSG) care a cerut-o de sotie pe iubita sa, fotomodelul Jessica Aidi, in cel mai romantic mod cu putinta. Detaliile au fost puse la cale cu grija de Marco, care a umplut o suprafata destul de mare de nisip cu o gramada de luminite, creand astfel o atmosfera cu adevarat incendiara.

In compania unui grup de prieteni care au privit admirativ, Verratti a ingenuncheat apoi in fata partenerei sale, cu inelul in mana, iar intrebarea care a venit nu putea sa primeasca decat raspunsul "Da". "Nu mi-as fi imaginat niciodata ca anul 2020 se poate incheia intr-un mod atat de frumos", a marturisit ulterior pe Instagram frumoasa Jessica Aidi. Bruneta de 28 de ani va deveni astfel a doua sotie a fotbalistului, italianul avand deja la activ un divort.