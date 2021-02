(P) Tot ce trebuie sa stii despre revolutionarul antrenament TRX

Vrei sa slabesti? Sa-ti dezvolti musculatura intr-un mod armonios? Sa te mentii in forma si sa-ti recapeti energia? O solutie simpla simpla si la indemana oricui, pe care o recomanda specialistii in fitness, este antrenamentul TRX.

TRX este un tip de antrenament care se poate practica atat in grup, cat si pe cont propriu. El presupune folosirea propriei greutati pentru a pune in miscare toate grupele de muschi ale corpului. In timpul antrenamentului TRX se pot efectua exercitii pentru cresterea flexibilitatii, a echilibrului, a puterii sau a mobilitatii, fara niciun risc de accident. Astfel, TRX este un antrenament potrivit atat pentru mentinere sau dezvoltare, cat si pentru reabilitare.

In Romania, antrenamentul TRX a fost adus de Dimi Butilca, fondatorul Dimi Fitness - lider pe piata in domeniul fitness-ului functional de peste 10 ani. Dimi Fitness, sau Do It More Intense Fitness, este un concept care se adreseaza tuturor pasionatilor de fitness, atat instructori sau antrenori personali, cat si alte persoane cu o vasta experienta in domeniu.

Cum se practica antrenamentul TRX?

Pentru cele mai bune rezultate, antrenamentul TRX necesita un sistem TRX, format din diferite tipuri de corzi, cu ajutorul carora practicantul isi poate mentine corpul in suspensie. La prima incercare, un astfel de antrenament poate parea cel putin neobisnuit, mai ales pentru persoanele care in general isi bazeaza antrenamentul fizic pe utilizarea unor aparate de fitness foarte complexe.

Dar cu toate ca la prima vedere sistemul TRX pare un aparat rudimentar, in realitate, prin mecanismul sau, el este de fapt un aparat inovativ, foarte bine gandit, potrivit pentru orice persoana, indiferent daca are sau nu o predilectie catre sport.

Benzile TRX sunt prevazute la capete cu suporturi pentru brate sau picioare, suporturi care pot fi folosite in functie de antrenamentul practicat si pentru fixarea unei bare. Acestea au rolul de a sustine o parte din greutatea corporala, in timp ce restul corpului se afla in contact cu solul.

Care sunt avantajele antrenamentului TRX?

Asa cum am mentionat si in randurile de mai sus, antrenamentul TRX se poate realiza one-to-one, doar practicantul si antrenorul sau de fitness, sau in cadrul unei clase organizate. El dureaza aproximativ 30 de minute si a ajuns celebru in primul rand pentru faptul ca permite sculptarea mult ravnitului abdomen striat pe care il admiram la vedetele de pe micile ecrane.

Contrar opiniei populare, antrenamentul TRX nu ajuta doar la dezvoltarea zonei mediane, ci si pentru a scapa de kilogramele in plus, a capata mai multa rezistenta la efort sau pur si simplu pentru a obtine un corp armonios.

Mai mult, spre deosebire de alte echipamente destinate pentru un singur tip de exercitiu, un sistem TRX este un sistem foarte versatil care permite practicarea unor exercitii din cele mai diverse. Deoarece se bazeaza pe utilizarea propriei greutati, in timpul antrenamentelor TRX se pot efectua pana la 300 de miscari diferite, lucru care presupune punerea in miscare a intregului organism.

Nu in ultimul rand, deoarece riscul de accident este aproape inexistent si presiunea exercitata asupra corpului una medie, practicarea antrenamentelor TRX se recomanda chiar si persoanelor care urmaresc practicarea unui antrenament de reabilitare dupa o interventie chirurgicala.