(P) Masatto - A way of life. Cum ne schimba un fotoliu de masaj viata

Sportivii amatori sau de performanta, oricine sustine o viata sanatoasa, activa, s-a confruntat cel putin o data in viata cu senzatia neputintei, a unor junghiuri puternice ce tineau muschii incordati.

Solutia pentru acestea este pe departe una medicamentoasa. Un efect rapid si resimtit instant este cel al masajelor. Dar asta ar insemna sa depindeti de un maseur profesionist, nu-i asa? Masatto vine cu o altfel de propunere si un substitut al maseurului cu experienta am putea spune - fotolii de masaj complexe, cu tehnologii avansate in spate ce pot scana si masa precis, local sau per total, tot corpul. Dupa bunul plac!

In cautarea starii de bine

Crampe musculare sau carceii pot sa apara si in cazul femeilor gravide, tendinta fiind mai cu seama in cazul celor la trimestrul trei, din cauza lipsei de calciu si magneziu specifice perioadei acesteia. Apar in cazul celor care fac exercitii fizice intense sau dupa accidentari, daca o anumita grupa de muschi este neobisnuit de mult lucrata.

Solutia poate fi cea a masajelor sportive. Un fotoliu masaj cum sunt cele de la Masatto poate performa la propriu. Vorbim despre masaje complexe ce imbunatatesc starea de bine. In cele mai multe dintre cazuri vorbim si despre functia de incalzire, ceea ce amelioreaza instant durerile, de diverse tipuri de masaj - Shiatsu, stretching, framantare, bataie usoara printre altele - asadar acea stare de disconfort si de inclestare, specifica crampelor musculare, durerii, febrei musculare sau a carceilor dispare treptat. Efectele unor astfel de masaje sunt si pe termen lung.

Imbunatatesc circulatia

Acest efect este nevazut, dar in mod clar resimtit. Masajelor ajuta sangele sa circule mai bine, imbunatatind si fluxul de oxigen, nutrienti catre organele interne si catre muschi. Asta inseamna automat o activitate mai mare a celulelor rosii, arterele se dilata, hipertensiunea este reglata.

Focus pe partea picioarelor

Crampele musculare pot aparea la orice muschi, insa poate ceva mai frecvente sunt cele la nivelul picioarelor. Fotoliile de masaj de la Masatto si in mod special cele din recenta colectie lansata includ si o parte extensibila ce se ocupa efectiv de zona picioarelor. Role de masaj pentru talpa, perne de aer pe toata gamba lucreaza impreuna. Rezultatul? Picioarele obosite ramane o poveste din trecut, veti avea senzatia ca plutiti, ca pasii sunt mai usori, ca sunteti mai liberi.

Pentru masajul picioarelor Masatto a gandit in sens complex modelele sale de fotolii si a creat functii pe masura. La Naos, un model star din colectia 2020-2021, veti intalni spre exemplu o tehnologie de ultima generatie. Un sistem cu role duble si masajul ritmic vor contribui activ pentru ca durerile musculare si articulare sa fie atenuate.

Masaje full body, disponibile oricand

Fotoliul de masaj Masatto, ca vorbim despre uimitorul Pollux sau Bellatrix, despre orice model, va aduce sansa de a lucra grupe de muschi sau tot corpul, totul in timp optim. Disponibilitatea unui maseur este limitata, insa in varianta unui fotoliu performant pentru masaje nu mai exista limite. Iar cand masajele pot fi o terapie zilnica, veti face din acest rasfat ceea ce Masatto rezuma ca fiind deviza sa - a way of life!

Remediul clasic, masajul. Acum imbunatatit de puterea tehnologiei cum numai Masatto stie sa faca

Oricand exista o stare de durere recomandarea este de a aplica o usoara presiune, comprese locale si…masaj. Miscarile usoare si sustinute, mai ales in faza de durere, caldura locala aplicata sunt remedii eficiente. Fotoliile de masaj de la Masatto pot face si mai mult decat atat.

 Scanare corporala pentru a realiza masaje cu precizie.

 Perne de aer dispuse pe toata suprafata. Acestea maseaza gentil, prin compresie, pentru ca nicio parte sa nu ramana neatinsa. Naos spre exemplu, unul din modelele din noua colectie, include nu mai putin de 88 de perne de aer. Este ca si cand ati fi imbratisati si cufundati intr-o imbratisare calda, placuta.

 Functia zero gravity. V-ati intrebat de ce atunci cand mergeti la o sesiune de masaj trebuie sa stati intinsi? Corpul trebuie sa fie mai intai de toate relaxat, prin postura. Adevarul este ca starea de imponderabilitate ajuta cel mai mult. Vorbim despre pozitia zero gravity, cand corpul este aliniat in asa fel incat picioarele sa fie mai sus de nivelul inimii. Concret, presiunea asupra coloanei cei putin este eliberata, va veti simti mai bine, iar efectele masajelor ce vor urma vor fi mai intens si mai bine resimtite. O astfel de functie o veti intalni la mai toate tipurile de fotolii Masatto.

Un punct comun al acestora este si sistemul de control, cu telecomanda in dotare, dar sunt si variante mai complexe, aliniate tehnologiei actuale - un adevarat gadget este modelul Naos. Includ de asemenea si sistem de boxe Bluetooth stereo. Testati minunatia si veti fi convinsi de ce poate sa faca. Orice model din gama Masatto poate fi testat acasa sau in una din locatiile lor din tara, gratuit.

Contact: +40 756 478 789

contact@masatto.ro