(P) Ce au în comun Princess Casino și Pragmatic Play? O colaborare cu multe surprize pentru români!

În România există destul de mulți operatori online la care poți face asta, însă dintre toți, doar câțiva s-au remarcat. Pe lista celor mai îndrăgite agenții licențiate se află, evident, și Princess Casino.

Poate că deja ai observat unul dintre numeroasele ad-uri publicitare, offline și online, însă este important să înțelegi, că succesul acestui cazino nu vine doar din marketing. Membrii săi au rămas fideli datorită posibilităților de câștig și distracție pe care le au la dispoziție, dar și datorită altor facilități. De exemplu, pe Princess Casino aplicație poți să accesezi numeroasele titluri din portofoliul său, oriunde ai fi, oricând dorești să ieși puțin din rutină.

Ca membru al acestui operator, ai de ales dintre sute de jocuri atractive. Portofoliul este creat prin colaborarea cu peste 30 de furnizori renumiți mondial pentru creativitatea lor, dar și pentru inovațiile aduse industriei iGaming. Unul dintre aceștia este Pragmatic Play, care a venit în România însoțit de multe surprize extrem de plăcute, unele fiind accesibile exclusiv la Princess Casino.

Prin ce se remarcă providerul de software Pragmatic Play?

În 2015 a luat naștere celebra companie Pragmatic Play, care este un provider important din industria jocurilor de noroc. Acest brand are sub numele său numeroase titluri celebre, care se remarcă atât prin tematici, grafică și efecte speciale audio-video, cât și prin funcții și tehnologiile utilizate.

Deși a fost fondat acum doar câțiva ani, Pragmatic Play a ajuns repede în topul preferințelor gamblerilor din toată lumea. El are inclusă în câteva păcănele funcția de Drop&Win, care răsplătește jucătorii cu premii foarte mari, în mod aleatoriu, atunci când sesiunea se desfășoară pe bani reali, adică nu în versiune demo.

În plus, providerul are în portofoliul său sute de video sloturi, dar și jocuri de masă și cărți, pe lângă versiuni de bingo și Live Casino. Fiecare în parte are o calitate vizuală și tehnică cu mult superioară altor competitori. Toate titlurile sunt disponibile pe browser, de pe computer și laptop, dar ele sunt construite pentru a se redimensiona corespunzător și pe dispozitive mobile.

Datorită creativității și curajului de a ieși din tiparele clasice ale jocurilor de noroc, Pragmatic Play a primit de-a lungul anilor numeroase distincții, atât per-total, cât și doar pentru anumite titluri, precum Wolf Gold. Pe lista păcănelelor îndrăgite foarte mult și de către români, se află multe alte video sloturi, printre care Curse of the Werewolf, seria John Hunter, The Hand of Midas, Peaky Blinders sau:

● Madame Destiny Megaways

● Great Rhino

● Sweet Bonanza

● Gates of Olympus

● The Dog House Megaways

● Wild West Gold

● Fruit Party

Lista este cu mult mai lungă, incluzând și titluri ca Release the Kraken, Juicy Fruits, Mustang Gold sau Wild Wild Riches. În total, peste 200 dintre ele sunt disponibile și la Princess Casino. De asemenea, în cadrul acestui operator vei găsi și multe versiuni de Ruletă și Blackjack marca Pragmatic Play.

De curând, s-a creat o nouă categorie pe platformele Princess Casino, unde se găsesc exclusiv versiuni de Bingo de la Pragmatic Play. Ea este disponibilă doar pentru jucătorii care au cont, însă este o surpriză extrem de bine primită de publicul din România, în mod special pentru că online nu existau până acum prea multe opțiuni.

Dacă nu știi care sunt regulile generale, consultă secțiunea regulamentului jocului. Este recomandat să faci asta chiar dacă ai mai jucat înainte, deoarece poți observa câteva caracteristici aparte, specifice acestei versiuni.

Decizia ONJN NR. 1773/29.09.2017