SPECIAL | Cu motocicleta pe Baikal! Doi romani au traversat cel mai adanc lac de pe Pamant pe o motocicleta cu atas, la -35 de grade!

Pentru doi romani, anul 2018 s-a incheiat cu o aventura de povestit nepotilor! Cei doi au indurat frigul napraznic si au traversat cu motorul cel mai adanc lac din lume - Baikal.

10 zile! Atat le-a luat celor doi romani sa traverseze lacul Baikal, adanc de 1600 de metri, pe o motocicleta cu atas. Aventura la -35 de grade din Rusia a fost una plina de peripetii. Cei doi au dormit in cort, pe gheata!



"Cum e sa faci dus acolo?! E paralizie!", spune ei!

"Cand dormeam in cort, pe gheata, noaptea, se auzea crapandu-se! Dupa 5 minute de auzit crapaturi ne-am zis ca pentru asta suntem aici", spune Vlad Grigore.



1.000 de kilometri au facut cei doi romani pe gheata! Sunt multi care se aventureaza, iar 50 de masini sunt prinse in fiecare an sub gheata!

Aventurierii romani au fost nevoiti sa se obisnuiasca si cu dusurile in apa rece ca gheata!



"Am inceput din Noiembrie sa fac dusuri cu apa cat mai rece. Asta inseamna ca dai drumul la dus pe apa rece, te speli si pe cap", mai spune Vlad Grigore.