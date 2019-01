ULTIMA ORA | Dan Petrescu recunoaste ca a discutat cu o echipa din Liga I: "Cu Becali nu am vorbit, pentru ca dansul are antrenor"

Dan Petrescu si-a petrecut sarbatorile acasa. Astazi, el a plecat spre China, unde va activa in liga secunda.

Petrescu, campion in vara lui 2018 cu CFR Cluj, s-a intors in China. El va continua, cel putin pentru moment, la Guizhou, in ciuda faptului ca formatia sa a retrogradat in liga secunda. Petrescu recunoaste ca a purtat in aceasta perioada discutii cu o echipa din Liga I, dar a transmis ca nu poate face nimic, pentru ca are contract cu asiaticii.

"Au fost discutii! M-au intrebat daca m-ar interesa. Cine m-a sunat... i-am spus ca nu pot sa ma intalnesc si sa vorbim, pentru ca am contract. Daca nu aveam contract, eram dispus sa vorbesc cu oricine", a spus Petrescu la plecarea spre China.

Antrenorul a mai spus ca nu a discutat cu Gigi Becali.

"Nu am vorbit cu dansul, pentru ca are antrenor. Imediat dupa plecarea lui Dica a vorbit cu Teja, l-a pus si nu vreau sa zic daca si cu parca. Nu am vorbit", a mai spus el.