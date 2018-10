FANTASTIC: Un roman a traversat Americile pe bicicleta, intr-o aventura care a durat peste 3 ani!

Roman-canadian, alpinist, cicloturist si blogger pasionat de calatorii, Radu Paltineanu a strabatut Americile de la nord la sud, intr-un proiect pe care l-a numit #Cycletheamericas si in care a pedalat peste 34.000 de km si a vizitat 22 de tari.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Radu este mai presus de toate un pasionat al aventurii si calatoriei. Daca in 2013 traversa in echipa mare parte a Scandinaviei si Europei de Est pe bicicleta (peste 2.400 de km) pentru a trage un semnal de alarma in privinta proiectului minier propus la Rosia Montana, anul ce a urmat, acesta a decis sa traverseze intreaga Europa si Asie centrala cu autostopul. Cu ocazia incheierii expeditiei de peste 14.000 de km parcursi cu autostopul de la Paris la Teheran, in Iran, Radu a organizat si o ascensiune pe varful Damavand (5.671 m), cel mai inalt varf vulcanic al Asiei, incepand astfel proiectul "7 Volcanic Summits".

In 2015, Radu si-a propus un proiect si mai ambitios, si anume sa fie primul roman care traverseaza cele doua Americi pe bicicleta, din Alaska pana in sudul Argentinei, pedaland prin toate tarile nord, central si sud-americane. Pe scurt, asta inseamna peste 34.000 de km de pedalat (initial proiectul includea doar 24.000 de km pe directia nord-sud), 22 de tari (+1 teritoriu) (initial proiectul cuprindea doar 14 tari) si multe dificultati si obstacole. Mai mult, in cadrul aceleiasi expeditii Radu a avut in plan si doua ascensiuni spectaculoase, pe cel mai inalt varf vulcanic al Americii de Nord, varful Orizaba (5.636 m), respectiv pe cel mai inalt varf vulcanic al Americii de Sud, varful Ojos del Salado (6.893 m), ultimul fiind inlocuit de ascensiunea pe varful Whimper (6.268 m) din Masivul Chimborazo.

El a transmis, astazi, pe pagina sa de Facebook ca a atins punctul final al istoricei sale calatorii: "Astazi, la orele 21.51, am ajuns in Ushuaia, capatul expeditiei mele americane, unind astfel cele doua extreme ale Americilor, pe bicicleta. Mai precis, Deadhorse in nordul Alaskai si Ushuaia, in sudul Tarii de Foc, in prima aventura romaneasca de acest gen. Inchei aceasta expeditie cu 34.554 de km pedalati si alti 4.100 de km navigati pe cursul fluviului Amazon, kilometri care m-au purtat prin toate tarile si teritoriile continentale ale Americii de Nord si Sud: Alaska (SUA) - Canada - SUA - Mexic - Guatemala - Belize - El Salvador - Honduras - Nicaragua - Costa Rica - Panama - Columbia - Venezuela - Brazilia - Guyana - Surinam - Guiana Franceza (Franta) - Peru - Ecuador - Bolivia - Argentina - Paraguay - Uruguay si Chile.

Mi-am inceput expeditia americana pe 5 august 2015, in tundra alaskana, coborand apoi in paralel cu lantul muntilor Stancosi, Canada si Statele Unite. A urmat desertul Chihuahua, Platoul Central Mexican, ascensiunea pe cel mai inalt vulcan din America de Nord, Orizaba (5.636 m), jungla din sudul Mexicului si Guatemala, vulcanii Americii Centrale si caldura infernala a Tropicelor. Din Columbia, am luat-o spre est, incepand sa zig- zaguiesc pe intreg continentul sud-american. Au venit, pe rand, Marea Savana si cascada Angel in Venezuela, jungla guyaneza, Amazonia si atingerea punctului cel mai indepartat de centrul Terrei, varful Whimper (6.268 m) din Masivul Chimborazo, in Ecuador. Apoi, desertul de pe coasta peruana, altiplano andin, unde am pedalat, uneori, la peste 4.500 de m altitudine, caldurile infernale din nordul Argentinei si Paraguay si, in final, stepa nesfarsita a Patagoniei. Pot spune cu mana pe inima: wow, what an amazing journey!

In afara de locurile traversate, aceasta aventura a avut si un profund impact cultural si uman asupra mea, fiind posibila doar cu ajutorul oamenilor multi care si-au deschis inimile si casele si m-au primit la ei si ajutat. Asadar, vreau sa multumesc din suflet tuturor celor care m-ati urmarit de-a lungul acestor ani si m-ati sprijinit cu donatii. Doar datorita voua a fost posibila aceasta experienta. Cu lacrimi in ochi, va multumesc! Vor urma si alte continente si aventuri, nu inainte de a reveni acasa, in Romania, pentru o perioada nedeterminata, sa ma ocup de carte si documentar, fiindca, cred eu, aceasta aventura merita povestita. Va imbratisez si sper sa ne vedem curand.”