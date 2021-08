Alexander Zverev, noul campion olimpic la tenis! L-a distrus pe Khachanov în finală în minimum de seturi 

Alexander Zverev este noul campion olimpic al probei individual masculin de tenis. Germanul a dispus în finală de reprezentantul Comitetului Olimpic Rus, Karen Khachanov, scor 6-3, 6-1. Finala olimpică a durat doar 80 de minute.

Numărul 5 ATP se află la cea mai importantă realizare a carierei sale de până în prezent. La 24 de ani, Zverev își va plasa medalia de aur olimpică alături de trofeul câștigat la Turneul Campionilor în 2018 în vitrina personală.

Cu un parcurs olimpic aproape imaculat, Zverev a încheiat nesperat de bine această Olimpiadă, pe al cărei parcurs a cedat un singur set, în semifinala cu Novak Djokovic, câștigată 1-6, 6-3, 6-1.

???? ZVEREV WINS GOLD ????

Alexander Zverev wins the title in Tokyo dominating Karen Khachanov 6-3 6-1 in the final! pic.twitter.com/OsSIgCGPFu