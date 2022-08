Cristian Tudor Popescu a descris în detaliu problemele tactice întâmpinate de Simona Halep, în confruntarea pierdută, scor 6-2, 0-6, 6-4, în primul tur al Openului American, în favoarea ucrainencei Daria Snigur.

Jurnalistul s-a declarat dezamăgit de lipsa de judecată a Simonei Halep din timpul acestei partide și a afirmat că o sportivă cu experiența Simonei Halep nu are voie să declare că a fost surprinsă de adversară, având în vedere multitudinea de soluții tehnico-tactice la care poate apela, la vârsta de treizeci de ani.

„Dincolo de amărăciunea înfrângerii Simonei, m-am bucurat că fata aceasta a putut să-i ofere poporului ei această victorie mare, în situația în care este.

A fost un meci pierdut cu capul de Simona, îmi pare rău să o spun. Am creditat-o întotdeauna cu o foarte bună gândire în joc, dar parcă a fost cețoasă la cap, orbită. Nu a gândit, pur și simplu. Și nu erau lucruri prea grele de făcut.

Daria Snigur este o jucătoare foarte talentată, pentru că reușește să compenseze lipsa de forță prin a folosi greutatea rachetei pentru a imprima mingii accelerație. Nu are musculatura Simonei, iar atunci a balansat printr-o sincronizare excelentă a rachetei, folosind o lovitură semiplată, pentru mai multă viteză.

Simona ar fi putut să îi dea tare în cross, dreapta-cross, de o sută de ori la rând, pentru că nu i-ar fi oferit timp. Timpul a fost esențial pentru ucraineancă, în a deschide terenul cu forehand-ul. Ar fi început să apară mingile trimise afară de ucraineancă, dar Simona Halep nu a făcut acest lucru, pur și simplu.

Și pe mine m-a uimit lucrul ăsta, pentru că Patrick Mouratoglou avea voie să ofere indicații. La acest US Open, în premieră, se poate face coaching, atunci când eleva e de partea ta de tribună.

Principala armă a lui Mouratoglou e organizarea, pregătește meciurile pe date statistice, iar informarea Simonei era de datorita antrenorului. Mă rog, sunt puține informații despre o jucătoare care vine din calificări, numărul 124 mondial, dar asta era treaba lui Mouratoglou.

Ar fi trebuit să culeagă date, să îi prezinte Simonei fișa și să îi spună ce are de făcut. Mie mi-a plăcut jocul ucrainencei, dar e pe sârmă. În momentul în care apeși pe jocul ei artizanal, se strică imediat, e un joc fragil,” a precizat Cristian Tudor Popescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

