„Haideți, oameni buni! Asta vrea lumea tenisului!” Alize Cornet se implică în cazul Simonei Halep! Mesajul postat 

Agenția Internațională a Integrității în Tenis a amânat, din nou, verdictul în cazul Simonei Halep, după cum a anunțat chiar ea printr-o postare pe rețelele sociale. Românca a fost inițial amânată cu data procesului, care a avut loc în urmă cu două luni, iar acum întârzie și verdictul.

Darren Cahill, fostul său antrenor, dar și tenismenul australian John Millman, au apărat-o pe Simona în mediul online pentru nedreptatea la care este supusă, iar acum o voce din tenisul feminin și-a arătat sprijinul.

Alize Cornet (33 ani, 79 WTA) a răspuns inițial postării pe care a făcut-o John Millman, fiind de acord cu punctul de vedere al australianului.

„Nu aș putea fi mai mult de acord! Ce se întâmplă cu Simona este scandalos și situația asta nebună trebuie să se încheie rapid. Chiar nu pot înțelege tăcerea din jurul situației. Dreptate pentru Simona”, a scris Cornet.

Couldn't agree more! What is happening to Simona is completely outrageous, and this crazy situation needs to end asap. I don't really understand the silence around it either ???? Justice for Simona ✊️ !

Ulterior, tenismena franceză a realizat o postare se susținere și pe contul său de Twitter, cerând dreptate pentru Simona Halep și făcând apel la cât mai multă lume să o sprijine pe româncă.

„Haideți, oameni buni, să ne unim forțele. Deja s-a ajuns mult mult prea departe și durează de foarte mult timp, ITIA și ITF. Lumea tenisului vrea doar ceea ce este corect. Dorim dreptate pentru Simona!”, a scris tenismena.

Come on people, let's join forces.

This is going way too far, and for far too long @itia_tennis @ITFTennis

The tennis world just wants what's fair.

We want #JusticeForSimona ✊️