Simona Halep (31 de ani) a aflat cu dezamăgire că sosirea primului verdict, în procesul său cu Agenția Internațională a Integrității în Tenis, a fost din nou amânată.

Sportiva din Constanța nu a mai jucat un meci oficial de mai bine de un an, iar suspendarea sa din circuitele WTA și ITF a fost activată în data de 7 octombrie 2022.

„Astăzi am aflat că decizia așteptată în această săptămână a fost amânată din nou. E teribil de dezamăgitor, pentru că, după cum am spus, tot ceea ce cer este să fiu judecată.

E dificil să explic costul emoțional pe care mi l-au adus și continuă să mi-l aducă aceste amânări,” a scris Simona Halep, într-un mesaj postat pe Instagram joi, în data de 31 august.

După ce Darren Cahill a reacționat la rândul său, din nou, pe tema acestei amânări, declarându-se întristat de modul în care viața și cariera Simonei Halep sunt forțate la o pauză aparent interminabilă, fără voia sa, și un jucător de tenis australian, John Millman - fost număr 33 ATP - s-a sesizat în ce privește tratamentul inadecvat primit de româncă.

Simona is in tennis purgatory due to constant delays in proceedings from the ITIA. Her colleagues should have her back and broadcast it in the public forum. Allowing her a proper and fair hearing. If you walked in her shoes you’d at least want that. Regardless of the findings.