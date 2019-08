US OPEN 2019 | Ana Bogdan e OUT! A fost rapusa de numarul 22 WTA dupa o ora si 27 de minute

Ana Bogdan a fost invinsa de Petra Martic, numarul 22 in turul al doilea la Openul American.

Romanca a pierdut in doua seturi, scor 2-6, 4-6, dupa o ora si 27 de minute de joc.

Seria Anei Bogdan de 4 victorii consecutive la US Open – 3 in calificari si una pe tabloul principal – fara set pierdut se incheie aici, insa vestile privitoare la forma sa sunt imbucuratoare.

Pentru turul al doilea la US Open, Ana Bogdan va castiga 100.000 de dolari si 70 de puncte WTA

In setul 2, Ana Bogdan s-a tinut scai de Petra Martic si a rivalizat cu croata la toate capitolele jocului. In multe dintre schimburile lungi, romanca a reusit sa fie mai lucida, insa a platit, in final, costul primului set. In prima mansa, romanca a ratat startul partidei, fiind condusa cu 4-0.

In clasamentul LIVE WTA, Ana Bogdan a urcat 11 locuri, pana pe pozitia 141. Luni, Ana Bogdan ocupa locul 152 in clasamentul oficial, reactualizat in fiecare saptamana.