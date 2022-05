Carlos Alcaraz (19 ani, 6 ATP) nu se ferește de sacrificii și urmărește fiecare minge la Roland Garros 2022. Tânărul tenismen spaniol l-a depășit pe conaționalul Albert Ramos-Vinolas (34 de ani, 44 ATP), după 4 ore și 34 de minute de joc epuizant, încheiat scor 6-1, 6-7 (7), 5-7, 7-6 (2), 6-4, amintind de Rafael Nadal atât prin anduranța incredibilă demonstrată, ci și prin viteza de deplasare în teren.

74 de winnere și 74 de erori neforțate a semnat Carlos Alcaraz în acest meci, dar highlight-ul întregii partide a avut loc în setul decisiv, pe când Ramos-Vinolas conducea cu 3-1.

Carlos Alcaraz și-a procuat minge de break în acest game și, în ciuda faptului că Albert Ramos-Vinolas a atacat impecabil, trimițându-l în doar câteva secunde în ambele capete ale terenului, Alcaraz a sprintat extraordinar, pasându-l pe Vinolas, din alergare, într-o manieră atât de improbabilă încât publicul Arenei Simonne-Mathieu a explodat.

„Nu mă tem să spun că sunt pregătit să câștig un turneu de mare șlem. Fizic, mă simt foarte bine. Mental, sunt puternic. Sunt un jucător de forță, iar de asta e nevoie pentru a ajunge la un titlu de Grand Slam,” a declarat Carlos Alcaraz, după încheierea meciului-maraton cu Albert Ramos-Vinolas.

În turul al treilea, Carlos Alcaraz îl va întâlni pe americanul Sebastian Korda, singurul jucător care l-a învins pe zgură, în sezonul 2022. Korda l-a eliminat pe Alcaraz în primul meci pe care l-a jucat la Monte Carlo, în această primăvară, scor 7-6 (2), 6-7 (5), 6-3.

