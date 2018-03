TURNEUL DE LA MIAMI // Calificare in 2 seturi pentru Monica Niculescu! Patru jucatoare din Romania sunt in turul doi

Monica Niculescu nu a avut emotii in meciul din turul 1 de la Miami.

Monica Niculescu s-a calificat in runda a doua a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 6-2, 6-4. Monica Niculescu (30 ani, 70 WTA), venita din calificari, s-a impus dupa o ora si 38 de minute.

Romanca a invins-o pentru a patra oara in tot atatea meciuri pe Putinteva (23 ani, 75 WTA), precedentele victorii inregistrandu-se in 2012 in sferturi la Poitiers (ITF), cu 6-3, 6-2, in finala la Nantes (ITF), cu 6-2, 6-3, in acelasi ani, si in primul tur la Guangzhou, in 2015, cu 7-6 (5), 1-6, 6-3.

Niculescu si-a asigurat un cec de 25.465 dolari si 65 de puncte WTA, iar in runda a doua o va infrunta pe Magdalena Rybarikova (Slovacia), cap de serie numarul 17.

Monica Niculescu are 5-3 in meciurile directe cu Rybarikova, in fata careia s-a impus ultima oara, la Doha, luna trecuta, jucatoarea din Slovacia abandonand in runda a doua la scorul de 6-7 (6), 6-2, 3-0 in favoarea Monicai.

Mihaela Buzarnescu a pierdut in primul tur, iar alte trei romance vor juca la Miami Open.

Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita, va juca direct in turul secund cu invingatoarea dintre Veronica Cepede Royg (Paraguay) si Oceane Dodin (Franta), jucatoare venita din postura de lucky loser.



Sorana Cirstea, cap de serie numarul 32, va intra si ea direct in runda a doua, impotriva invingatoarei dintre taiwaneza Su-Wei Hsieh si Katie Boulter (Marea Britanie), venita din calificari.

Irina Begu va primi si ea replica unei adversare venite din calificari, americanca Danielle Collins.