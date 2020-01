Sorana Cirstea, VICTORIE MAGISTRALA  in primul tur la Australian Open! A lovit 32 de winnere si a eliminat un cap de serie

Debut cu dreptul pentru Sorana Cirstea.

Sorana Cirstea a jucat un tenis curajos in primul tur la Australian Open 2020, invingand-o pe Barbora Strycova, scor 6-2, 7-6 dupa o ora si 43 de minute.

Cu un procentaj de 68% pe primul serviciu, Sorana si-a facut cu incredere game-urile pe propriul serviciu si s-a distantat pentru prima oara pe tabela la scorul de 3-2, facand break pe serviciul cehoaicei, numar 1 WTA in proba de dublu.

Great R1 win for @sorana_cirstea as she starts the Australian Open winning in straight sets. Sorana Cirstea defeated Barbora Strycova 6-2, 7-6. She will face the winner between Cori Gauff and Venus Williams in R2.#AusOpen pic.twitter.com/4mmqkBgiqx — ????WTA Romania???? (@WTARomania) January 20, 2020

Luand mingile repede si nedandu-i timp de raspuns adversarei sale, Sorana Cirstea se indrepta catre o victorie clara in doua seturi scurte, insa experienta Barborei Strycova - semifinalista la Wimbledon pe tabloul de simplu in 2019 - si-a spus cuvantul; cehoaica a lovit mingi mai lungi si le-a incarcat cu mai mult top-spin, ridicandu-i Soranei si loviturilor sale gradul de dificultate in precizie.

Setul doi a fost un rollercoaster de break-uri pierdute si castigate inapoi, Sorana revenind de la 2-3 dar ratand sansa de a inchide meciul la 5-3. S-a ajuns mai apoi in tiebreak, iar dupa 67 de minute care au consemnat desfasurarea setului doi, Sorana s-a desprins decisiv, calificandu-se mai departe pentru un tur 2 in care se va duela fie cu Venus Williams, fie cu Cori Gauff. Hotararea cu care a jucat Sorana Cirstea meciul de azi este demna de apreciere, in conditiile in care jucatoarea nascuta la Targoviste a lovit nu mai putin de 32 de lovituri direct castigatoare.

Cirstea nu a ezitat sa caute constant lovitura care ar putea inchide punctul cat mai curand si a lovit naprasnic cu forehandul chiar si atunci cand Strycova i-a returnat mingi cu efect ori surprinzator de lungi. Iar rezultatul final a rasplatit-o pentru increderea avuta in propriiile forte.