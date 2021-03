LIVE DE LA 23:00 | Simona Halep vrea calificarea in optimi la Miami: adversara sa va fi Anastasija Sevastova, pe care a distrus-o, 6-0, 6-0 in finala de la Bucuresti din 2016 

Din articol In caz de calificare, Simona Halep ar putea juca in optimi cu Iga Swiatek

Simona Halep o conduce cu 6-3 pe Anastasija Sevastova in istoricul meciurilor directe.

Simona Halep o va infrunta pe Anastasija Sevastova (57 WTA) in turul 3 al competitiei WTA 1000 de la Miami. Partida va avea loc astazi, nu mai devreme de ora 23:00, fus orar romanesc. Halep si Sevastova nu vor putea iesi pe terenul 1 inainte ca meciul Aryna Sabalenka vs. Veronika Kudermetova sa se incheie.

In turul anterior, Halep a trecut de Caroline Garcia (51 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-0, pe cand Sevastova a depasit-o pe Cori Gauff (36 WTA), scor 1-6, 6-2, 6-3. Cele doua jucatoare si-au asigurat un cec in valoare de $26,000, suma la care se vor adauga $14,000 in cazul invingatoarei din acest meci. In optimi, jucatoarea mai buna dintre Halep si Sevastova o va infrunta pe invingatoarea duelului Ana Konjuh (338 WTA) vs. Iga Swiatek (16 WTA).

Sevastova (30 de ani) este fost numar 11 WTA, are in palmares 4 titluri WTA in proba de simplu si o semifinala de Grand Slam, jucata la US Open in 2018. In meciurile directe impotriva Simonei Halep, letona s-a impus in trei ocazii, cedand in alte sase, dar scorul intalnirilor pe hard este echilibrat, 3-2 pentru romanca.

Anastasija Sevastova (1,69 metri inaltime) este cu numai un centimetru mai inalta decat Simona Halep, dar chiar daca serviciul letonei nu va fi un factor destabilizant, viteza de deplasare a acesteia va face sarcina Simonei mai dificila. Anastasija are un joc variat, dezvolta cu regularitate top-spin in lovituri, trimite eficient backhand-ul in cross - lovitura sa preferata, de altfel - si a folosit in meciuri anterioare eficient scurtele, pentru a rupe ritmul jocului.

Sportiva din Letonia s-a retras din tenis in luna mai a anului 2013, din cauza accidentarilor repetate. Pana in 2015, a studiat management-ul timpului liber in Austria, dupa care a revenit in circuit, odata ce a inceput sa se simta mai bine din punct de vedere fizic.

Meciul Simonei Halep cu Anastasija Sevastova va fi transmis live text pe www.sport.ro.

Istoricul meciurilor dintre Simona Halep si Anastasija Sevastova (6-3)



2018, optimi Doha: 6-4, 6-3 pentru Simona Halep

2017, optimi Cincinnati: 6-4, 6-3 pentru Simona Halep

2017, semifinale Madrid: 6-2, 6-3 pentru Simona Halep

2017, sferturi Stuttgart: 6-3, 6-1 pentru Simona Halep

2016, finala Bucuresti: 6-0, 6-0 pentru Simona Halep

2011, optimi Luxemburg: 6-2, 6-2 pentru Anastasija Sevastova

2011, 32-imi Copenhaga: 6-7, 7-6, 6-0 pentru Simona Halep

2010, optimi Bad Gastein: 5-7, 6-1, 5-0 ret. pentru Anastasija Sevastova

2009, 32-imi La Palma: 6-2, 7-6 pentru Anastasija Sevastova