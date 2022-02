Faceți loc, vine Gabriela Ruse! A făcut scor cu Tomljanovic în finala calificărilor din Dubai și ar putea juca cu Halep în optimi

Gabriela Ruse (24 de ani, 59 WTA) a acces pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Dubai, în urma unei victorii extraordinare semnate în finala calificărilor. Sportiva din România a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic, scor 6-1, 7-5, în 82 de minute.

Ruse a reușit 6 break-uri, câte 3 în fiecare set în dauna Ajlei Tomljanovic, o performanță impresionantă în sine, având în vedere că Tomljanovic a pus 66% din primele serve în teren, de-a lungul partidei. Românca a câștigat însă 79% din punctele jucate cu prima servă, aproape dublu față de procentajul oponentei, 42%.

În cele trei meciuri jucate în faza calificărilor, Gabriela Ruse nu a pierdut niciun set, învingându-le cu 2-0 pe Gasanova (115 WTA), Paolini (46 WTA) și Tomljanovic (39 WTA).

Ruse li se alătură Irinei Begu și Simonei Halep în întrecerea propriu-zisă și urmează să primească replica spanioloaicei Paula Badosa (5 WTA). În cazul în care va trece de Badosa, Ruse va juca cu învingătoarea meciului Halep - Riske.

Gabriela Ruse a câștigat în 2021 primul trofeu WTA, impunându-se la Hamburg, turneu succedat de o calificare în finala competiției de la Palermo.

Great news! Gabriela Ruse has won her way through Dubai qualifying! Now we wait and see where she ends up in the main draw. pic.twitter.com/F6mQGRd5vH