Atacantul francez, adus în iarnă pe fondul accidentării lui Daniel Bîrligea, nu l-a convins pe Gigi Becali, iar patronul campioanei este hotărât să renunțe la serviciile sale, deși acesta mai are un an de contract.



Deși există interes pentru Gele din partea a trei cluburi din Superliga – FC Botoșani, Oțelul și UTA – mutarea se blochează la pretențiile financiare. Gigi Becali a tranșat rapid discuția, anunțând că nu este dispus să achite nicio parte din salariul de 10.000 de euro lunar al fotbalistului pentru ca acesta să joace la o altă echipă din campionat.

Becali nu vrea să achite o parte din salariul lui Gele



Poziția patronului FCSB poate fi considerată surprinzătoare în contextul în care pentru Malcom Edjouma ar fi fost de acord cu o astfel de variantă pentru a facilita un transfer la Botoșani.



"Eu nu am vorbit cu nimeni. Ce ofertă are, spune-mi și mie? O să vedem, nu știu. Am spus că suport o parte din salariul lui Edjouma la Botoșani, nu și pentru Gele. Mai are un an contract cu FCSB", a spus Gigi Becali pentru Sportpesurse.



Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, a dezvăluit că poartă discuții pentru aducerea lui Gele și că primise semnale pozitive chiar de la Becali privind o posibilă co-finanțare a salariului.



"Pentru Gele de la FCSB avem discuții, am încercat o discuție cu impresarul lui și vreau să-l aducem la noi. Și aici, domnul Becali a spus că ar putea să mă ajute un pic, adică să dea o parte din salariu", a afirmat Valeriu Iftime, potrivit sursei de mai sus.



Cu un singur gol marcat în perioada petrecută la FCSB, Jordan Gele a devenit unul dintre jucătorii de pe "lista neagră" a lui Gigi Becali, care caută să eficientizeze lotul înaintea preliminariilor pentru UEFA Champions League.