INDIAN WELLS // Organizatorii au anuntat programul zilei! Cand joaca Simona Halep cu Krystina Pliskova si Irina Begu cu Karolina Pliskova

Simona Halep va juca direct in turul 2 la Indian Wells.

Simona Halep si Irina Begu intra pe teren in proba de simplu la Indian Wells dupa ce au ratat calificarea in turul urmator la dublu, fiind invinse de perechea Melichar/Peschke in super-tie-break. Cele doua jucatoare vor evolua in turul 2 impotriva surorilor gemene Pliskova.

Prima care va intra diseara pe teren va fi Simona Halep, fiind al 3-lea meci de pe terenul 1 la Indian Wells. Ora aproximativa (in functie de durata partidelor programate pe acelasi teren) este ora 00.00. Simona Halep a mai jucat o singura data cu Krystina Pliskova, invingand-o la Madrid in 2017 cu 6-1, 6-2.

Sora geamana a Krystinei, Karolina, jucatoarea mult mai bine cotata, o va infrunta pe Irina Begu in al 4-lea meci de pe terenul 4. Meciul Irinei cu numarul 5 WTA va incepe aproximativ la ora 1.30 noaptea. Este 1-1 la duelurile directe, Pliskova castigand in urma cu un an chiar la Indian Wells cu 6-4, 7-6 in fata Irinei.