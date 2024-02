Ana Bogdan și Arantxa Rus au jucat timp de 3 ore și 28 de minute pentru a stabili numele jucătoarei cailficate în semifinalele Transylvania Open 2024.

Din fericire pentru tenisul românesc, jucătoarea din Sinaia a fost cea care și-a asigurat un bilet în penultimul act competițional, după o revenire incredibilă.

Moment incredibil la Transylvania Open 2024: un spectator l-a corectat pe arbitru în timpul unui punct

Bogdan s-a impus, scor 3-6, 7-6, 7-6, după ce a fost condusă cu 4-2 la game-uri, în manșa finală.

La scorul critic menționat, în game-ul șase al setului decisiv, un spectator s-a declarat nemulțumit de precizia cu care arbitrul de scaun oficiază partida și a intervenit, după o minge trimisă la linie de neerlandeză.

„Out o fost aicea”, a apreciat un spectator, în Arena BT, încercând să o susțină pe Ana Bogdan

„Out o fost aicea!”, a exclamat acesta, chiar în timpul punctului, cuvintele sale putând fi auzite nu doar în Arena BT, ci și inclusiv pe fundalul sonor al transmisiunii televizate la Pro Arena și VOYO.

Amuzant cu privire la moment este că spectatorul a făcut remarca la două lovituri distanță după momentul aterizării mingii în apropierea liniei, iar mai multe alte persoane din public l-au invitat la tăcere pentru a nu perturba jocul.

Punctul în cauză a fost câștigat de Ana Bogdan, printr-un rever în cross amplasat în colțul terenului opus.

Ana Bogdan, rămasă fără glas după ce a reușit prima calificare în semifinalele Transylvania Open

„Sper că pot să vorbesc. Dragilor, ați fost incredibili. Aceste momente vor rămâne pentru totdeauna în inima mea. Să câștig în această atmosferă e copleșitor, vă mulțumesc mult!”, a transmis Ana Bogdan în limba engleză, imediat după meciul nebunesc, câștigat după 3 ore și 28 de minute de luptă, în detrimentul Arantxei Rus.

„Nu am renunțat să cred și nu am renunțat să lupt. Mi-am spus că pot și că pot să realizez orice îmi doresc, dacă joc cu sufletul, așa cum am făcut-o până la final. Încă nu pot să cred,” a mai spus Ana Bogdan, puternic emoționată după ce a reușit una dintre victoriile carierei sale.