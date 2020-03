SENZATIONAL! Un turneu amical se opune vehement desfasurarii Roland Garros in toamna: care este MOTIVUL 

Aflata in gestiunea companiei Team8, unde Roger Federer este co-proprietar, Cupa Laver a aruncat paie pe foc in revolta americanilor la adresa decizia francezilor de a reprograma startul Roland Garros 2020 la doar o saptamana dupa incheierea US Open.

"Lumea tenisului a auzit astazi ca Federatia Franceza de Tenis intentioneaza sa programeze Roland Garros pentru perioada 20 septembrie - 4 octombrie, din cauza impactului produs de COVID-19. Datele se intercaleaza cu cele ale Cupei Laver 2020, unde toate biletele au fost deja vandute pentru TD Garden din Boston in perioada 25-27 septembrie.

Acest anunt al FFT ne surprinde pe noi si pe partenerii nostri - Asociatia Australiana de Tenis, Asociatia Americana de Tenis si ATP. Decizia ridica multe intrebari si ne aflam in faza de a evalua situatia. In acest moment, vrem ca fanii nostri, sponsorii, televiziunile, staff-ul, voluntarii, jucatorii si marele oras Boston sa stie ca intentionam sa organizam Cupa Laver asa cum era initial programata", a fost reactia-soc a reprezentantilor turneului amical Laver Cup.

"Nimeni nu vrea sa vada Roland Garros-ul anulat. Munciti toti impreuna pentru a aranja un orar nou care sa aiba sens atunci cand lucrurile incep sa revina la normal. Jucatori, directori de turnee, barbati si femei, toti in aceeasi camera. Acum e putin devreme pentru raspunsuri", a fost opinia exprimata de Darren Cahill cu privire la organizarea RG 2020.

"Traim vremuri grele, fiecare este afectat de aceasta catastrofa. Sporirea nivelului de comunicare si munca in echipa pentru a gasi solutii ar trebui sa reprezinte prioritati, si nu rebeliunea, luarea de decizii arogante si egoiste care sa influenteze circuitul intr-o maniera negativa", a scris Vasek Pospisil, numar 93 ATP, semnandu-si postarea cu un hashtag indicand destinatarul mesajului, #RolandGarros.

