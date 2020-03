Dezvaluire emotionanta facuta de Simona Halep: "Mi-a fost mai greu fara el, cu siguranta, dar acum nu vreau sa ma gandesc la asta."

Simona Halep a explicat care a fost impactul lui Darren Cahill asupra sa in anii precedenti.

Simona Halep admite ca perioadele in care a fost lipsita de serviciile antrenorului australian, Darren Cahill nu au fost dintre cele mai usoare, iar tehnicianul de la Antipozi a ajutat-o sa perceapa lucrurile legate de cariera sa de jucatoare profesionista de tenis intr-o maniera mai relaxata.

"Mi-a fost mai greu fara el, cu siguranta, pentru ca mi-au lipsit sfaturile lui si mi-a lipsit felul sau de a fi in preajma mea. Obisnuia sa ma calmeze mult in anii precedenti, dar acum nu vreau sa ma gandesc la asta. Ma gandesc ca imi va fi aproape in acest an si sper ca voi putea obtine rezultate mari alaturi de el", a declarat Simona Halep despre Darren Cahill.

Simona Halep: "Mi-a lipsit felul lui Darren de a fi in preajma mea"



"Un lucru care m-a ajutat mult chiar si in zilele negre a fost o zicala pe care australienii o spun: 'Nicio grija, prietene, bem o bere, iar maine va fi o alta zi'. M-a ajutat mult sa imi incep antrenamentul in fiecare zi. Nu beau bere deloc, pentru ca nu imi place, dar mentalitatea e buna", a adaugat actualul numar 2 WTA.

In prezent, parteneriatul dintre Simona Halep si Darren Cahill este suspendat temporar din cauza raspandirii coronavirusului, infectie care ii impiedica pe multi dintre tenismeni sa se antreneze in aceasta perioada. In ciuda faptului ca Simona a fost accidentata si nu a revenit in sala de forta decat in data de 10 martie, oficialii WTA au decis anularea turneelor de la Indian Wells, Miami si Stuttgart, amanand revenirea constantencei in circuit cel putin pana in luna mai.