CU CINE VA JUCA SIMONA in turul 2 la Australian Open si cand are loc meciul | A pierdut cu Sharapova 6-0, 6-0 la AO in 2019 

Simona Halep va infrunta in turul 2 o jucatoare impotriva careia nu a mai jucat pana acum.

Simona Halep a aflat numele oponentei pe care o va infrunta in turul secund la Australian Open 2020. Ora desfasurarii meciului urmeaza sa fie anuntata de organizatori in cursul zilei de miercuri.

Halep va juca in cursul zilei de joi, 23 ianuarie impotriva britanicei Harriet Dart, numar 173 WTA. Aceasta din urma a trecut in turul inaugural de numarul 82 WTA, Misaki Doi, scor 2-6, 6-4, 7-6 (6) dupa o partida-maraton care s-a incheiat dupa 2 ore si 49 de minute. Halep si Dart nu s-au mai intalnit niciodata pana in prezent.

???? @harriet_dart claims her 1st ever #AusOpen win Harriet brilliantly battles back to beat Doi 2-6, 6-4, 7-6(6) to open her account in Melbourne #BackTheBrits ???????? pic.twitter.com/uoeoeYekhK — LTA (@the_LTA) January 21, 2020



Simona Halep vs. Harriet Dart se joaca joi, 23 ianuarie (0-0 H2H)



Harriet Dart este o jucatoare dreptace in varsta de 23 de ani care executa backhand-ul cu doua maini. Are o inaltime de 1,75 metri, fiind cu sapte centimetri mai inalta decat numarul 3 WTA.

Nu a castigat niciun titlu WTA in proba de simplu, iar cea mai inalta clasare in ierarhia mondiala o reprezinta locul 92, ocupat in aprilie 2019. Harriet Dart se afla la a doua participare pe tabloul principal la Openul Australian, dupa ce in 2019 a fost invinsa cu 6-0, 6-0 in primul tur de catre Maria Sharapova.

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open 2020



Turul 2: Harriet Dart (173 WTA)

Turul 3: Danielle Collins (25 WTA) / Yulia Putintseva (38 WTA)

Optimi: Karolina Muchova (22 WTA) / Elise Mertens (17 WTA)

Sferturi: Maria Sharapova (145 WTA) / Jelena Ostapenko (45 WTA) / Aryna Sabalenka (12 WTA) / Belinda Bencic (7 WTA)

Semifinale: Karolina Pliskova (2 WTA) / Elina Svitolina (5 WTA)

Finala: Ashleigh Barty (1 WTA) / Naomi Osaka (4 WTA) / Serena Williams (9 WTA) / Petra Kvitova (8 WTA)