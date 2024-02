Jaqueline Cristian și Ana Bogdan s-au calificat în premieră în semifinalele Transylvania Open.

Din nefericire pentru cele două sportive și din fericire pentru tenisul românesc, își vor semna prima prezență în penultimul act competițional al Openului Transilvaniei în meci direct.

Ana Bogdan - Jaqueline Cristian: scorul meciurilor directe este 2-0

Bogdan și Cristian s-au mai întâlnit de două ori în circuitul profesionist.

Ambele confruntări au fost câștigate de Ana Bogdan.

Ana Bogdan a câștigat cu 4-6, 6-1, 7-6 (1) precedenta întâlnire, dar duelul de la Cluj va fi primul pe hard

Cele două meciuri au avut loc în 2012, respectiv în toamna anului 2023. Amândouă duelurile s-au desfășurat pe zgură.

Importanța suprafeței va conta în defavoarea Anei Bogdan, în cel mai probabil caz, deoarece Jaqueline Cristian este sportiva mai înaltă și care a servit mai solid până acum, în această ediție a Openului Transilvaniei.

Ana Bogdan - Jaqueline Cristian se joacă sâmbătă, 10 februarie, de la ora 15:00, în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO.

Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)

Declarațiile memorabile făcute de Ana Bogdan după calificarea în semifinalele Transylvania Open 2024

„Sper că pot să vorbesc. Dragilor, ați fost incredibili. Aceste momente vor rămâne pentru totdeauna în inima mea. Să câștig în această atmosferă e copleșitor, vă mulțumesc mult!”, a transmis Ana Bogdan în limba engleză, imediat după meciul nebunesc, câștigat după 3 ore și 28 de minute de luptă, în detrimentul Arantxei Rus.

„Nu am renunțat să cred și nu am renunțat să lupt. Mi-am spus că pot și că pot să realizez orice îmi doresc, dacă joc cu sufletul, așa cum am făcut-o până la final. Încă nu pot să cred,” a mai spus Ana Bogdan, puternic emoționată după ce a reușit una dintre victoriile carierei sale.