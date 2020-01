VIDEO: Rafael Nadal si-a prezentat prima racheta cu care a jucat vreodata tenis: "Lucrurile erau mai usoare cand eram copil, castigam mereu"

Rafael Nadal a facut publica imaginea primei rachete pe care a folosit-o in timpul junioratului.

Rafael Nadal se bucura de timpul pe care il petrece in Australia, iar oficialii Openului de la Melbourne n-au ratat ocazia de a-l intervieva pe numarul 1 ATP.

Tenismenul din Manacor le-a povestit australienilor cat de mult isi iubeste locul de origine si care sunt sentimentele pe care le pastreaza in muzeul sportului pe care l-a construit in interiorul Academiei Rafa Nadal din Manacor.

Rafael Nadal: "Lasand la o parte succesul din tenis, sunt un om normal."



Nadal le-a prezentat creatorilor canalului de YouTube al Australian Open prima racheta cu care a jucat vreodata tenis: "Asta e prima mea racheta. Am gasit-o intr-o cutie, in urma cu cativa ani. Sunt o persoana normala care a avut mare succes intr-un sport, dar in afara de acest lucru, sunt un om normal. In zona mea este firesc sa ai o relatie puternica cu familia si cu prietenii. Am aceiasi prieteni de cand eram mic. Academia Rafa Nadal se afla in satul in care am trait toata viata mea, iar consatenii mei se pot bucura acum de facilitatile academiei. Am vrut sa fac din acest complex un punct de intalnire pentru oamenii care traiesc in zona Manacorului, iar asta s-a intamplat si ma face foarte fericit," a spus Rafael Nadal.

"Lucrurile erau mai usoare cand eram copil. Castigam aproape fiecare turneu la care participam. Treaba nu mai sta exact la fel acum," a declarat Rafa razand.

Rafael Nadal va debuta la Australian Open impotriva bolivianului Hugo Dellien, urmand ca in turul al doilea sa infrunte invingatorul meciului dintre Federico Delbonis si Joao Sousa. Primul meci tare pentru Rafa la AO 2020 ar putea avea loc in optimi, cand spaniolul s-ar putea duela cu australianul Nick Kyrgios.