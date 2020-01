Monica Niculescu stabileste un nou record: s-a calificat pentru al 13-lea an la rand pe tabloul principal al AO | Ar putea juca cu Sharapova

Monica Niculescu are un palmares direct favorabil impotriva oponentei sale din primul tur la Australian Open.

Monica Niculescu a fost nevoita sa castige trei meciuri la rand in calificarile de la Melbourne pentru a se califica pe tabloul principal al Openului Australian, editia 2020.

Misiunea n-a fost prea dificila pentru actualul numar 128 WTA in varsta de 32 de ani, care a reusit o victorie in minimum de seturi si doua succese in trei seturi care au necesitat o capacitate psihologica impresionanta de revenire.

Rezultatele Monicai Niculescu in calificarile de la Australian Open



Turul 1: 7-6, 6-2 cu Anhelina Kalinina (157 WTA)

Semifinale: 1-6, 6-1, 6-4 cu Viktoriya Tomova (144 WTA)

Finala: 6-2, 3-6, 6-4 cu Stefanie Voegele (117 WTA)

Calificandu-se si in acest an pe tabloul principal la AO, Monica Niculescu bifeaza un record incredibil, ajungand la a 13-a editie consecutiva a Openului Australiei in care joaca in competitia propriu-zisa,

Monica Niculescu vs. Alize Cornet in primul tur (2-1 H2H)



Numere 128, respectiv 60 WTA, atat Monica Niculescu, cat si Alize Cornet vor cadea cu cate o pozitie in clasamentul WTA incepand de luni, 20 ianuarie.

Meciul din primul tur dintre Monica Niculescu si Alize Cornet va fi programat pentru ziua de marti, doar Sorana Cirstea urmand sa debuteze luni, in prima zi de concurs.

Istoricul meciurilor directe ii este favorabil Monicai. Cele doua s-au duelat pentru prima oara in calificarile de la Wimbledon 2007, Cornet impunandu-se cu 3-6, 6-4, 6-2. Urmatoarele meciuri au avut loc in 2012, respectiv 2014.

In 2012, Niculescu si Cornet s-au intalnit tocmai in primul tur la Australian Open, invingatoare iesind romanca, dupa un meci incheiat scor 5-7, 6-0, 6-3. In finala de la Guangzhou din 2014, Niculescu a trecut de Cornet in doua seturi, scor 6-4, 6-0.

Castigatoarea dintre Monica Niculescu si Alize Cornet va infrunta in turul 2 invingatoarea partidei dintre Donna Vekic si Maria Sharapova.