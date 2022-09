6 românce în top 100 WTA! Simona Halep rămâne în primele zece, iar Begu, Bogdan și Cristian urcă brusc în ierarhia mondială

Săptămâna 13-18 septembrie a fost una dintre cele mai bune ale sezonului 2022 în circuitul WTA pentru tenisul românesc. Irina Begu, Jaqueline Cristian și Patricia Țig au ieșit campioane în turneele WTA 125k de la București, ITF W80 de la Le Neubourg, respectiv ITF W15 de la Varna.

Campioană a întrecerii Țiriac Foundation Trophy, Irina Begu a urcat opt poziții în ierarhia mondială și a întrecut-o din nou pe Sorana Cîrstea în acest an, preluându-i statutul de a doua rachetă a României în clasamentul WTA.

Cu semifinala jucată la Portoroz, Ana Bogdan a avansat 11 locuri, până pe 54 WTA, stabilind cea mai înaltă clasare a carierei și apropiindu-se la doar 24 de puncte de ocupanta locului 50, Sloane Stephens.

Cel mai important salt l-a înregistrat Jaqueline Cristian, care și-a apropiat cel mai important trofeu al carierei și a sărit peste 19 jucătoare în clasamentul mondial, ajungând pe locul 68.

Top 10 Romanian Women as of September 19, 2022 pic.twitter.com/CIPCh3M6M3

În ciuda eliminării suferite în primul tur la București, Sorana Cîrstea a cedat o singură poziție în ierarhie, căzând pe locul 39, Simona Halep a rămas constantă, pe locul 9, iar Gabriela Ruse a urcat două locuri, până pe 94.

Următoarele patru jucătoare române ale clasamentului WTA sunt distribuite egal în cele două jumătăți ale intervalului 101-200 WTA, Gabriela Lee și Irina Bara clasându-se pe 140, respectiv 143, în timp ce Alexandra Cadanțu-Ignatik și Mihaela Buzărnescu ocupă pozițiile 171, respectiv 199.

A message from Irina Begu, again the winner of a trophy at home in Bucharest! pic.twitter.com/imxaYt6e7q