Ana Bogdan (61 WTA) a fost învinsă de Sorana Cîrstea (38 WTA), în confruntarea sută la sută românească, din șaisprezecimile de finală ale competiției WTA 250 de la Birmingham.

Jucătoarea din Târgoviște s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-3, după 2 ore și 8 minute de joc. Cîrstea a reușit câte două break-uri pe serviciul Anei Bogdan, în primul și ultimul set.

€3,581 a primit Sorana Cîrstea pentru accederea în faza ultimelor 16 jucătoare, în care va primi replica învingătoarei din duelul Magdalena Frech - Barbora Strycova.

Never fun to see 2 Romanians face each other so early in a tournament. But at least we got a good show from both. It was a tight match with either player in control at different points. But in the end Sorana took the match in the 3rd. Sorana Cirstea defeated Ana Bogdan 6-4, 2-6,… pic.twitter.com/YOyz2HX3zY