US Open 2022 | Nadal, acuzat de un jurnalist pentru tragere de timp: „Și McEnroe a zis că încalci regula!” „Cred că e o glumă!”

Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) continuă să fie acuzat pentru tragere de timp, între servicii, inclusiv în timpul conferințelor de presă.

Sportivul născut în Manacor a debutat cu victorie, la revenirea în Openul American, după trei ani de absență, învingându-l pe australianul Rinky Hijikata, scor 4-6, 6-2, 6-3, 6-3, însă nu toate întrebările primite după meci au fost legate direct de tenis.

„În ultimele turnee de mare șlem, unii fani au comentat că nu te-ai supune limitei maxime de 25 de secunde impuse între servicii. John McEnroe a menționat la rândul său că nu te supui acestei reguli.

Pare că nici arbitrii de scaun nu aplică regula, în cazul tău. Întrebarea mea e: 'crezi că umbrește moștenirea ta excelentă în tenis?' Din afară, arată de parcă există reguli diferite pentru Rafael Nadal, în raport cu ceilalți jucători,” a fost întrebarea pusă de un jurnalist, care l-a făcut pe Rafael Nadal să râdă.

„Cred că e o glumă. Am trecut prin multe avertismente în cariera mea. Niciodată pentru abuz de rachetă, pentru scandal, ci mereu pentru timpul dintre servicii. Știți, eu am o problemă. Transpir foarte mult iar când joci în aceste condiții de umiditate mare...

Un alt lucru de menționat e că astăzi nu mai avem copiii de mingi care să ne aducă prosoapele. Trebuie să mergi în cel mai îndepărtat loc de teren, pentru a-ți lua prosopul, iar problema jucătorilor ca mine, care transpiră mult, e că știi că, atunci când mergi să te ștergi, vei avea probleme cu sincronizarea.

Dar nu cred că beneficiez de tratament preferențial din partea arbitrilor de scaun, deloc!”, a fost prima replică a multiplului campion de Grand Slam, care l-a întrerupt pe ofițerul de presă când acesta a vrut să refuze continuarea discuției, de către jurnalist.

„Nu, nu, te rog, vreau să continuăm discuția,” i-a transmis Rafael Nadal ofițerului de presă.

„Doar pentru că transpiri mult, crezi că ar trebui să existe o regulă diferită pentru tine?”, a fost a doua întrebare validă pusă de jurnalist, care a primit ca reacție noi râsete din partea spaniolului.

„Nu am zis niciodată asta! Urmez regulile. Dacă stau mai mult de 25 de secunde, primesc avertisment de fiecare dată, dar, dacă nu, verificați cronometrul. Nu cred că primesc un tratament preferențial. Nu înțeleg de ce John McEnroe spune asta la televizor despre mine, dar o să port o discuție cu el, mai târziu,” a completat Rafael Nadal.

Rafael Nadal a fost acuzat pentru tragere de timp și la Australian Open 2022, în meciul din sferturile de finală, jucat în compania canadianului Denis Shapovalov.

Ibericul s-a impus în cinci seturi, scor 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3, dar tânărul jucător nord-american s-a plâns în nenumărate rânduri arbitrului Carnos Benardes, pe care l-a acuzat de pasivitate și corupție.

„Cronometrul a expirat, dar el nici acum nu e gata să joace. Spune-i! Nu e gata de joc,” s-a plâns Shapovalov arbitrului de scaun. „Nici măcar tu nu ești gata de joc,” i-a replicat Carlos Bernardes.

„Cum adică eu nu sunt gata de joc?”, l-a întrebat Denis Shapovalov, intrigat. „Păi stai și vorbești cu mine,” a fost răspunsul acid oferit de oficialul partidei.

„Sunteți toți niște corupți,” i-a răspuns Shapovalov arbitrului Bernardes, văzând că acesta nu îl avertizează pe Nadal pentru tragere de timp.

