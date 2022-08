Rafael Nadal a pierdut set în fața numărului 198 ATP, în runda inaugurală la Flushing Meadows

Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) a revenit cu victorie la Flushing Meadows, după o absență de trei ani. O mie de zile după încheierea finalei US Open 2019, când Nadal îl învingea pe Medvedev în cinci seturi, tenismenul iberic a jucat primul său meci la US Open, obținând victoria cu numărul 65 în istoria participărilor sale la New York.

Ajuns la un palmares imaculat în turneele de mare șlem în sezonul 2022, 20-0, Rafael Nadal speră la o ediție 2022 magică, la finalul căreia să câștige al 23-lea titlu de Grand Slam al carierei, însă startul nu a fost dintre cele mai promițătoare.

Rafael Nadal, palmares 20-0 în turneele de mare șlem în sezonul 2022

WHAT A SHOT BY RAFA TO WIN IT ????#USOpen pic.twitter.com/QNGJPsOYJx — ESPN (@espn) August 31, 2022

Număr 198 ATP, Rinky Hijikata i-a pus probleme serioase jucătorului spaniol. Break-ul făcut în game-ul 7 al primului set s-a dovedit decisiv, pe fondul unui joc entuziasmant al tenismenului de la antipozi, în finalul primului set.

Replica multiplului campion de mare șlem a venit fără prea mult timp de așteptare din partea fanilor săi, Rafael Nadal reușind să facă cinci break-uri pe serviciul adversarului, în următoarele trei seturi ale partidei.

În turul secund, Rafael Nadal se va duela cu Fabio Fognini, tenismen care l-a învins la US Open, în turul 3 al ediției din 2015, reușind să revină de la 0-2 la seturi, scor 3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.