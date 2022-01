Simona Halep, fascinată de o adversară din circuitul WTA: "E favorita mea, joacă impecabil!"

Fostul lider mondial a vorbit despre atmosfera din Australia, dar și despre Ashleigh Barty (1 ATP), care are un parcurs impresionant la Melbourne.

Ashleigh Barty, jucătoarea preferată a Simonei Halep din circuitul WTA

"Mereu am avut o relaţie frumoasă cu ei (n.r. - cu australienii), datorită lui Darren, bineînţeles, şi mereu când merg acolo sunt primită foarte, foarte frumos, adică mă simt ca şi cum aş fi acasă. Cred că ca să pot să progresez în acest sport trebuie să vin cu ceva. Mi-aş dori să fiu mult mai agresivă. În unele meciuri sunt, în altele nu sunt aşa cum mi-aş dori, dar şi acest lucru durează, aşa că îmi iau timp şi sper să reuşesc.

Îmi place să gândesc mai mult jocul decât să intru pe teren şi să lovesc cât se poate de tare. Nici nu am fizicul ca să dau cu 200 la oră serviciul, dar nici nu mi-ar plăcea. (n.r. - despre Darren Cahill) A fost o întâlnire frumoasă, este un om extraordinar şi chiar au fost zile plăcute. Nadal a fost un model pentru mine, am încercat să fur de la marii campioni atât cât am putut şi cât se potriveşte pe jocul meu. Într-adevăr este o motivaţie pentru mine să mă uit la Nadal şi să încerc să iau câte ceva de la el. Da, acesta este obiectivul, să fiu şi mai agresivă, dar totuşi nu pot să cedez total la jocul meu, aşa că o să fie un mixt.

(n.r. - dacă va câştiga Ashleigh Barty turneul Australian Open). Am văzut scorul la ultimul meci şi mi s-a părut uau, este incredibilă şi o admir foarte mult, îmi place tare mult, pot să spun că e jucătoarea mea preferată din circuit în acest moment, joacă impecabil şi îţi dă senzaţia tot timpul că tenisul e uşor, aşa că îi doresc să câştige, merită", a declarat Halep, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

Simona Halep vrea să joace la Charleston

Simona Halep, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, de franţuzoaica Alize Cornet, locul 61 WTA, în optimile de finală ale Australian Open.

La începutul lunii, tot în Australia, ea a câştigat turneul Melbourne Summer Set 1.

"Sunt ok cu felul în care am jucat, felul cum s-a desfăşurat această deplasare, bineînţeles că am fost supărată după ce am pierdut ultimul meci. Din câte am citit am avut mai multe puncte câştigate, dar se întâmplă să şi pierzi meciurile acestea, dar sunt ok, adică nu pot să-mi reproşez nimic. A fost un an greu 2021 şi mă bucur că 2022 arată deja mai bine. (n.r. - despre turneul de la Sydney, de la care s-a retras). Am vrut să mă odihnesc, am terminat duminică şi era prea repede să plec, să călătoresc, să joc meci şi după aceea să mă întorc pentru grand slam.

Am zis să joc Sydney dacă e să pierd mai repede la primul turneu, ca să am mai multe meciuri. Dar cele cinci meciuri m-au ajutat destul de mult. Nu ştiu dacă există ceva schimbat total în jocul meu faţă de anul trecut, mă simt bine, fizic cred că sunt mult mai bine faţă de anul trecut şi mai am mult de progresat, nu sunt la nivelul la care aş dori eu şi cu siguranţă îmi va lua ceva timp să ajung acolo. (n.r. - despre condiţiile din Australia) A fost foarte greu, soarele în primul rând, dacă nu era soare poate aş fi rezistat mai bine, dar pur şi simplu m-a dărâmat. (n.r. - despre dublul cu Gabriela Ruse) Nu a fost extraordinar ca rezultat, dar a fost ok, a fost un meci bun, a contat că am jucat. (n.r. - despre programul în continuare) Dubai şi Doha am în plan. Aşa am jucat cam în toţi anii care au trecut, atunci când am fost sănătoasă, Dubai, Doha, Indian Wells, Miami şi Charleston pentru prima dată.

Vreau, înainte să mă las de tenis, să joc şi turneul acesta. Nu am făcut acest lucru până acum, de aceea am vrut să încerc, zgura verde este mai rapidă decât zgura roşie şi cred că nu o să fie atât de greu să mă adaptez, depinde şi de ce fac la Miami, pentru că dacă termin în prima săptămână, sper să nu, o să am timp să joc pe zgură. Dacă nu, e ok. Mă simt foarte bine după Australia şi am încredere că o să fie un an ok, dar nu am aşteptări la rezultat, am aşteptări să joc eu bine, să mă simt bine şi să dau tot ce am mai bun, pentru că am ajuns la o vârstă la care nu mai există presiunea rezultatului, doar să încerc să fac cât se poate de bine", a mai spus Halep.

