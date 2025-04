Legenda spaniolă, Rafael Nadal, a afirmat că tenisul "nu-i lipseşte", luni, la Madrid, cu prilejul Premiilor Laureus în sport, ocazie cu care a primit un premiu omagial pentru imensa sa carieră, încheiată în noiembrie 2024.

"Adevărul este că tenisul nu-mi lipseşte. Deloc. Acest lucru nu-mi lipseşte deloc, dar nu pentru că am terminat obosit de tenis sau luptându-mă cu tenisul, absolut deloc", a explicat Nadal, potrivit Agerpres. "Mi-am încheiat cariera fericit şi, dacă aş fi putut, aş fi continuat, pentru că adoram ceea ce făceam, era pasiunea mea şi aşa a fost toată viaţa. Dar simplu, când îţi dai seama că fizic, practic nu mai poţi, atunci încerci să închei un capitol, iar eu l-am închis", a mai spus el.

Spaniolul în vârstă de 38 de ani, câştigător a 22 de turnee de Mare Şlem, dintre care 14 la Roland Garros, unde va fi omagiat la finele lunii mai, este împăcat cu decizia sa legată de retragerea din activitate.

"Am întârziat să iau o decizie finală pentru că aveam nevoie de timp să fiu sigur că este cea mai bună. Ceea ce era foarte frustrant ar fi fost să stau în canapeaua mea şi să mă întreb dacă ar fi trebuit să continui să joc", a adăugat Nadal.

"Când am văzut cum corpul meu nu se va recupera la nivelul la care aveam nevoie pentru a continua să profit de jocul meu, atunci am luat decizia să mă opresc. De aceea, tenisul nu-mi lipseşte, pentru că am terminat liniştit, ştiind că am dat totul, iar corpul meu nu putea da mai mult", a conchis Nadal.

Acesta a mai precizat că va continua să "urmărească tenisul" şi să se uite la rezultate "în fiecare săptămână, aşa cum am făcut mereu".