Maria Sharapova, DOBORATA dupa ce a primit rezultat POZITIV la testul facut: "Mama a dormit cu mine saptamani intregi"

In data de 7 martie 2016, Maria Sharapova anunta o conferinta de presa inopinata intr-un hotel din Los Angeles prin care-i anunta pe jurnalisti ca a fost depistata pozitiv cu meldonium la un testi anti-doping efectuat in cadrul primului Grand Slam al acelui an, Australian Open.

Fortata la 15 luni de suspendare de catre Federatia Internationala de Tenis, sportiva din Federatia Rusa a avut de suferit nu doar financiar, ci si emotional. Dupa cum s-a destainuit intr-un interviu acordat pentru Marca, Maria Sharapova a explicat motivul pentru care a disparut de pe retelele sociale in acea perioada si cum au ajutat-o parintii sai sa depaseasca acele clipe delicate.

"In acea dimineata (n.r. cand a trebuit sa anunte intreaga lume), m-am trezit si m-am simtit de parca ma pregateam pentru un meci. Mi-a fost foarte greu sa ma gandesc ca trebuie sa dau ochii cu lumea si sa spun ca am facut totul praf. Dupa conferinta de presa, mi-am sters toate retelele de socializare din telefon, ca sa ma protejez, sa imi pastrez sanatatea si sa ma apar de opinii si judecata altora. De obicei, nu eram preocupata de ce spune lumea, dar brusc s-a intamplat asta si am simtit ca imi pasa. Asta m-a dezgustat. A fost un sentiment foarte neplacut”, a explicat Maria Sharapova, potrivit Gazetei.

"Mama mea a dormit saptamani intregi cu mine, deci am avut sprijin. Si tatal meu s-a asigurat ca sunt bine si m-a protejat. A trebuit sa imi recapat controlul si sa constientizez ca am stricat lucrurile, sa nu dau vina pe altii," a adaugat Sharapova, de cinci ori campioana de Grand Slam.