Marea slăbiciune a Simonei Halep, văzută din exterior: „Are chestia aia, când e nervoasă și se grăbește între puncte.”

Antrenorul Gabrielei Ruse, jucătoarea cu cea mai notabilă ascensiune în tenisul feminin românesc în 2021, Andrei Cociașu a vorbit despre importanța de a găsi plăcere în presiune, în lumea sportului profesionist.

Tehnicianul sportivei din București a menționat că jucătoarele din România au vorbit între ele despre modul în care pot să o învingă pe Simona Halep, cunoscându-se palmaresul excelent al Simonei Halep în fața compatrioatelor, 15-1 în circuitul WTA.

Simona Halep iubește momentele cu presiune înaltă ale meciurilor de tenis



„Paradoxal, cu cât Simona e mai nervoasă și mai grăbită între puncte, are chestia aia în care nu-și mai ia timp între puncte și cere repede mingea. Mai multe jucătoare mi-au zis că acolo trebuie să fii la nivelul tău maxim. Dacă reușești acolo, poate ai o șansă, dar acolo de obicei vine furtuna. De altfel, cât de des întâlnit e o adversară care îi face break și imediat își pierde serviciul la 0. M-a impresionat cum a zis atunci, că abia așteaptă momentele alea de presiune. Foarte rar auzi asta din partea sportivelor din România,” a afirmat Andrei Cociașu pentru Treizecizero.

Vorbind înaintea meciului pe care eleva sa, Gabriela Ruse avea să îl joace în fața Simonei Halep în primul tur al WTA Transylvania Open, Andrei Cociașu a spus următoarele: „Până la urmă, ce e presiunea? Presiunea nu e momentul respectiv care te așteaptă. De exemplu, presiunea meciului cu Halep nu e în sine meciul cu Halep, presiunea este gândul meciului cu Halep. Pentru că gândul ăla te torturează în așa hal încât tu ajungi la meci extenuat psihic, și când ajungi zici: stai că parcă nu e așa rău. Presiunea este un construct 100% subiectiv și e o falsitate irațională care reușește să ne domine, dacă nu suntem pregătiți pentru ea.

Normal că o simte, categoric. Simte și presiunea să joace acasă, simte și presiunea să joace cu Halep, dar e perfect normală. Trebuie s-o îmbrățișezi. Dacă nu îți place presiunea, nu va fi ușor. Dau un exemplu. Am ieșit seara cu Simona la Indian Wells și am încercat s-o bombardez cu întrebări de față cu Gabi, pentru că nu mi se pare o ocazie des întâlnită să stai la masă cu una din cele mai mari campioane din istorie. Și am întrebat-o cum te simți la 5-3, 30-30? Sau cum te simți la 5-5, 30-30? La momentele alea, la pressure points? Și Simona se uită la mine și zice: „abia le aștept!”, a dezvăluit antrenorul Gabrielei Ruse.

Gabriela Ruse a cedat categoric partida jucată împotriva Simonei Halep, scor 6-1, 6-2 în turul inaugural al Openului Transilvaniei. În 2021, Ruse a cucerit primul său titlu WTA, la Hamburg și a jucat finala, la Palermo, două săptămâni mai târziu.