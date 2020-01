BREAKING NEWS: A aparut FILMAREA momentului in care au pus imnul Romaniei pentru nationala Moldovei la tenis! Unul dintre jucatori a dus mana la inima, Albot l-a atentionat s-o dea jos!

Moment incredibil la meciul de ATP Cup dintre Moldova si Belgia.

Organizatorii australieni ai turneului au dat play imnului Romaniei la momentul solemn dinaintea partidei. Unul dintre jucatorii moldoveni a dus mana la inima, la fel ca antrenorul echipei. Radu Albot, cel mai bine clasat moldovean in ATP, i-a facut un semn evident cu mana colegului sau, care a coborat imediat palma.



Organizatorii si-au cerut scuze pentru confuzie. Moldova a pierdut cu 3-0 in fata Belgiei. ATP Cup e o competitie nou infiintata de ATP si se disputa in 3 orase, Brisbane, Perth si Sydney.