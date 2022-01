Păzea, vine Irina Begu! Românca a învins numărul 18 WTA fără să piardă set în primul meci al sezonului 2022

Irina Begu (62 WTA, 31 de ani) a început fantastic sezonul 2022. Ocupanta locului 62 mondial a învins-o în primul tur al competiției WTA 250 Summer Set 2 de la Melbourne pe Jessica Pegula (18 WTA), scor 7-6, 6-3.

Partida a avut loc pe Arena Rod Laver, principala complexului Melbourne Park, care va găzdui peste două săptămâni primul Grand Slam al anului, Australian Open. Pentru acest succes, Irina Begu va primi suma de 3200 de euro.

În 105 minute de joc împotriva unei jucătoare din top 20 mondial, Irina Begu a stat puternic pe propria servă, câștigând 77% din punctele jucate cu serviciul întâi.

Sportiva din România a avut o prestație convingătoare și la retur, câștigând 36% din punctele jucate pe prima servă a Jessicăi Pegula și 41% din punctele jucate pe serviciul doi al americancei.

În optimile de finală, Irina Begu se va duela cu Jasmine Paolini din Italia (53 WTA). Aceasta a eliminat-o în primul tur pe Karolina Schmiedlova, scor 2-6, 6-3, 6-4, confirmând finalul bun al sezonului 2021.

A great start to the 2022 season for Irina! She fought hard to win a close 1st set in a tiebreak, then dominated the 2nd set to get the upset over the top seed. Irina Begu defeated Jessica Pegula 7-6, 6-3. pic.twitter.com/1KjcLmwHUQ