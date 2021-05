Intrebata de ce a lipsit de la Madrid, Serena Williams nu a ratat ocazia de a-i da replica lui Ion Tiriac: "Care comentarii? Alea facute de omul ala batran-batran?"

Ion Tiriac a fost ironizat de Serena Williams in cadrul unei conferinte de presa organizate la Roma.

Serena Williams va participa la un singur turneu pe zgura in pregatirea Grand Slam-ului de la Paris, lucru care nu reprezinta o noutate, dar jurnalistii italieni au speculat pe seama absentei sale de la Madrid, in contextul conflictului mai vechi dintre Ion Tiriac si sotul Serenei, Alexis Ohanian Jr.

Ziaristii din Peninsula au intrebat-o pe Serena Williams daca nu a lipsit ca pedeapsa aplicata miliardarului roman pentru comentariile rautacioase pe care acesta le-a facut la finalul anului trecut. "Comentariile de la tipul acela? De la acel om batran, batran? Da, nu stiu. Inca e... (zambeste)," a fost replica neclara a Serenei Williams, noteaza Eurosport.

Totul a pornit cand Ion Tiriac a declarat pentru Televiziunea Romana ca s-a plictisit sa o vada pe jucatoarea americana si ca ar prefera ca ea sa se retraga, nemaifiind apta din punct de vedere fizic pentru cel mai inalt nivel de tenis.

"Cu tot respectul, dar Serena Williams are 36 de ani si 90 de kilograme. (Serena are, de fapt, 39 de ani si 70 de kilograme) As vrea sa vad altceva, as vrea sa mai vad o jucatoare precum Steffi Graf. La varsta asta si la greutatea pe care le are acum, nu se deplaseaza atat de usor pe cat se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucatoare senzationala. Daca ar avea putina decenta, s-ar retrage! Din toate punctele de vedere", a fost declaratia facuta de Ion Tiriac la TVR2.

Dupa victoria obtinuta de Serena Williams in fata Simonei Halep, in faza sferturilor de finala ale Openului Australian din 2021, sotul americancei, Alexis Ohanian a distribuit pe contul personal de Twitter un clip postat de WTA la finalul meciului cu Halep, alaturi de descrierea: "Ce bine ca nu il asculta nimeni pe rasistul ala sexist!", inserand si un emoji cu fata de clovn care facea referire la Ion Tiriac.

Simona Halep si Serena Williams s-ar putea reintalni in faza semifinalelor competitiei WTA 1000 de la Roma, care are loc in aceasta saptamana.