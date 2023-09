Fost președinte al Comitetului Olimpic Român, Ion Țiriac a comparat situațiile Andreei Răducan și Simonei Halep, amintindu-și de modul în care a prezentat nedreptatea comisă în detrimentul gimnastei române.

Miliardarul român și-a reiterat încrederea deplină în nevinovăția Simonei Halep și este convins că jucătoarea din Constanța nu a consumat vreo substanță interzisă în cunoștință de cauză.

Ion Țiriac: „La Sydney, amintiți-vă că, pentru nurofen, care nu era pe lista federației internaționale, i-a luat Andreei medalia și nici n-a fost suspendată.”

„Eu am fost unul din cei cinci delegați de Comitetul Olimpic Internațional, în anii '90, ca să formăm WADA (Agenția Mondială Anti-Doping).

Am fost foarte interesat și foarte agresiv. Înainte să ajung la Sydney, imediat după ce am fost ales președinte al Comitetului Olimpic Român, am făcut o lege.

Pentru că eram rege în România, am făcut o lege contra Comitetului Olimpic Internațional, Bruxellesului, senatului american... care spuneau că suspendarea trebuie să fie de 2 ani, în cazul unui sportiv prins dopat.

Eu am spus nu, curățați toate sertarele. O dată dacă vă prind dopați, pentru toată viața nu mai participați la Jocurile Olimpice, pentru că nu o să vă mai alegem noi, Comitetul Olimpic Român, ca reprezentanți ai noștri.

Pe vremea aceea era Samaranch președinte, mare om de sport, m-a întrebat, dar nu m-a interesat de ce zicea lumea. Am făcut-o.

Eu sunt Stan-Pățitul. La Sydney, amintiți-vă că, pentru nurofen, care nu era pe lista federației internaționale, i-a luat Andreei medalia și nici n-a fost suspendată.

Cu toată răspunderea, am acasă formularul original prin care se demonstrează că acel test a fost manipulat.

Au ajuns 62 de miligrame în laborator și s-au întors 100. Spunând treaba asta, cum e posibil să penalizezi, totuși, pe cineva, când ai văzut că proba este manipulată?

Eu am fost cel care, la WADA, a spus că un sportiv, dacă e depistat pozitiv o dată, e pozitiv. Ce înseamnă asta?

Înseamnă că dacă sunt patru gangsteri și al cincilea îi bagă ceva pe gât, este pozitiv. Dar de ce este pozitiv, cum a ajuns pozitiv și ce înseamnă pozitiv?

„Eu sunt mai agresiv decât alții. Am fost și la Sydney, mi-am apărat țara cu 5000 de jurnaliști în față. Am avut dreptate, altfel nu îndrăzneam.”

În primul rând, în lege, oriunde în lumea asta, ești condamnat atunci când ultimul tribunal te declară condamnat. Cu recursuri, cu curte constituțională, cu ce-o fi...

Nu poți să fii vinovat un an de zile fără ca să-ți spună nimeni cum ești vinovat, de ce ești vinovat sau când se găsește că ai fost vinovat, dar, aoleu, ai fost vinovat, dar e un pic cam lungă treaba cu vinovăția, ia, să mai găsim ceva!

Și să găsim ce anume? Pașaport biologic. E bună și treaba cu pașaport biologic, dar, în ziua în care ai găsit treaba, de ce nu ai anunțat, de ce nu ai oprit tot?

După luni de zile, aoleu, uite că și pașaportul biologic, știți dumneavoastră cum este...

Păi dacă l-ai verificat atunci, ori ești de bună credință și faci treaba, ori ești tâmpit și n-o faci, ori ești de rea credință.

Să facem povestea foarte scurtă: Simona a făcut o greșeală, una singură. Dacă știa. Dacă nu știa, e foarte trist.

Înseamnă că echipa ei n-a pus-o în cunoștință de cauză. Ea să ia un supliment acceptat, dar îl treci în formular, înainte de concurs.

Eu cu Simona am vorbit de două ori în acest an despre treaba asta și foarte scurt. O dată am și sfătuit-o ceva, dar nu mi-a urmat sfatul.

Nu-i posibil să ții un om, să-i distrugi viața - nu cariera, ci viața -, să îi distrugi reputația, moralitatea, iar după un an să vii să-i dai patru ani.

Ce se întâmplă? Dacă, cumva... dacă eu aș fi Simona, eu aș da în judecată Federația Internațională de Tenis, pe cei de la ITIA, și nu pentru un milion. Vorbim despre SUA, New York... când cineva îți distruge viața, acolo e vorba de 100 de milioane de dolari.

Dar, o oră de avocat în Statele Unite costă undeva între 1000 și 1500. Acolo, când te înhami la un lanț din ăsta, trebuie să socotești între 5-10 milioane, cu siguranță.

Pe asta se bazează multă lege americană, că foarte puține persoane fizice își permit să se apere. Eu, în locul Simonei, aș face-o.

Începând de la ITF, WADA, ITIA... și, foarte important, cine ți-a dat substanța?

Nu cred că i-a dat cineva intenționat, pentru că nu suntem la științifico-fantastice sau la CIA, cu securitate.

S-a întâmplat ceva ce s-a întâmplat. Trebuie găsit, iar vinovatul ăla absolut, să plătească!

Simona, un singur lucru, dacă știa de treaba asta, trebuia trecut în hârtiile acelea, pe de-o parte.

Pe de altă parte, nu v-ați întrebat și voi cum dracu' vineri era negativă, iar după 72 de ore a fost pozitivă? Aici e toată treaba.

Eu sunt mai agresiv decât alții. Am fost și la Sydney, mi-am apărat țara cu 5000 de jurnaliști în față. Am avut dreptate, altfel nu îndrăzneam.

Bag mâna în foc, încă o dată, că Simona Halep - jucătoare de tenis la 31 de ani - nu a avut niciun fel de intenție sau nevoi de ceva în plus ca să dea cu dreapta mai bine.

Acestea sunt niște variații la temă care nu merită băgate în seamă. Însă decide numai ea ce face,” a declarat Ion Țiriac.

