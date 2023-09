Avocatul român al Simonei Halep ripostează la adresa canadienilor: „Nu avem ce înțelegere să facem cu ei”

Simona Halep (32 de ani) este apărată de avocatul Bogdan Stoica, în procesul său cu Agenția Internațională a Integrității în Tenis, care va ajunge la TAS.

Între timp, acesta a asigurat că a dat în judecată compania Quantum Nutrition, care i-a livrat româncei suplimentul Keto MCT, contaminat cu Roxadustat.

„I-am dat în judecată. Înțeleg ce spune el, că poate nu au primit înștiințarea. I-am dat în judecată de acum o lună, dar procedurile legale durează pentru că nu există mediere sau ceva asemănător, noi nu avem ce înțelegere să facem cu ei,” a spus Bogdan Stoica, ca replică la declarațiile directorului financiar, Kostas Koveos, care a afirmat că nu a primit nicio înștiințare potrivit căreia firma sa ar fi fost dată în judecată de echipa Simonei Halep.

Întrebat despre contaminarea suplimentului cu Roxadustat, dezmințită de asemenea de Kostas Koveos, Bogdan Stoica a repetat: „Asta am descoperit noi în ceea ce luase Simona. Apoi am luat alte recipiente sigilate, comercializate tot de firma canadiană. Am găsit aceeași contaminare.

„Ei habar n-aveau de unde au luat ingredientele! Am descoperit noi că din China.”

De altfel, nu e vorba că noi susținem ceva, ci e clar: chiar tribunalul de la Londra, care a judecat cazul, a decis că a fost vorba de contaminare de la acest supliment.

Că tribunalul a spus că această contaminare nu explică totul, aici intrăm în altă discuție. Dar contaminarea în sine, din produsul canadian, nu mai e o ipoteză, a fost validată de tribunal,” a adăugat avocatul Simonei Halep.

„Vă pot spune altceva, apropo de faptul că firma canadiană v-a declarat că produsul lor nu a fost contaminat. Cum să știe ei asta, dacă habar n-aveau de unde au luat ingredientele! Am descoperit noi că din China,” a completat Bogdan Stoica, în interviul acordat Gazetei Sporturilor.

Grecii din Toronto afirmă că nu au primit vestea că ar fi fost dați în judecată

„Suntem ortodocși, facem afaceri cu frica lui Dumnezeu!”, a declarat Kostas Koveos, într-o discuție cu Gazeta Sporturilor.

„Nu putem să vorbim foarte multe despre caz, dar suntem în legătură cu avocații noștri. Inclusiv în dimineața asta am discutat. Nu înțeleg de unde vin lucrurile astea. Sunt destul de sigur că media adaugă informații de la ea,” a spus directorul financiar al Quantum Nutrition, dezmințind informațiile care spuneau că românca a dat în judecată firma canadiană.

Până la 10 milioane de dolari speră avocații Simonei Halep să câștige sub formă de despăgubiri din partea companiei canadiene care i-a livrat româncei suplimentul cu colagen, numit Keto MCT, contaminat cu Roxadustat.